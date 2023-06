Vu d’en haut : Top 10 des monuments à gravir

Aussi bien historiquement que sur un plan architectural, les plus grands monuments du monde font sensation.

En partant à la conquête de ces derniers, il sera parfois ; souvent même, possible de découvrir une vue incroyable une fois en haut. Retour sur le Top 10 des monuments à gravir, qui ne laisseront personne indifférent.

N°10 – New-York, le Top of the Rock

Situé au Rockfeller Center, l’étage panoramique du GE Building propose une vue incroyable du 70e étage. Ici, une vue à 360 degrés est possible sur toute la ville ; de quoi découvrir Central Park, l’Empire State Building et le nouveau World Trade Center de la plus belle des façons.

Santa Justa à Lisbonne, N°9

La capitale du Portugal propose un ascenseur d’une hauteur de 45 mètres. En haut, la vue panoramique sur la ville permet d’y découvrir tous les secrets.

N°8, Corcovado de Rio de Janeiro

710 mètres de hauteur, voilà où se situe le Corcovado. La baie de Rio se dévoile ici de la plus belle des façons. Et se voit protégée par la plus que célèbre statue du Christ Rédempteur.

Tokyo Skytree- Remix, N°7

Le plus haut building de Tokyo s’élève à 634 mètres, et deux plateformes sont accessibles sur la Tokyo Skytree. Une à 350 mètres et l’autre à 450 mètres.

N°6, L’Italie et la Tour de Pise

Plus que célèbre dans le monde entier, la Tour de Pise jouit d’une inclinaison naturelle. Au programme, 294 marches à monter pour en découvrir le sommet.

Top 5, Le London Eye de Londres

Grande roue érigée pour l’année 2000, des millions de visiteurs s’y pressent chaque année. La vue sur les monuments de Londres y est ici inégalable.

Barcelone et la Sagrada Familia, N°4

Inscrite au patrimoine de l’UNESCO, la Sagrada Familia est toujours en construction depuis 1882. Gravir les marches et profiter de la vue du sommet est une escale de choix pour les touristes.

Top 3, La France, Paris et la Tour Eiffel

Qui dit Paris dit Tour Eiffel. Au sommet, la vue sur Paris est magique, et le monument dispose de restaurants et d’un plancher de verre à faire frémir.

N°2, L’Empire Stade Building à New-York

Construite en 1929, cette Tour est un immanquable de New-York. Il est possible d’y grimper jusqu’au 86e étage pour admirer la ville ; Statue de la Liberté compris.

Dubaï et le Burj Khalifa, N°1

Le Burj Khalifa ne fait pas les choses à moitié et s’impose sans mal comme la plus haute tour du monde. Au sommet des 124 étages, il est possible de laisser parler son imagination. La ville du désert se dévoile alors, au même titre que le golfe persique et les îles Palm Jumeirah.

