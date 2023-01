Les nouveaux agriculteurs de la nouvelle saison de l’émission l’Amour est dans le pré à la télévision sur la chaîne M6 > Ce soir, la chaîne M6 donne le coup d’envoi de la nouvelle saison de l’émission l’Amour est dans le pré, en lançant les présentations des agriculteurs. La présentation des nouveaux agriculteurs de l’amour est dans le pré est à voir sur M6 en vidéo, à partir de 21 heures ce lundi 15 janvier.

Pour l’occasion de ce début d’année, la chaîne M6 vient offrir aux téléspectateurs, l’entame de la 13e saison de l’émission l’amour est dans le pré, en diffusant les portraits de quatorze agriculteurs et agricultrices, toujours en quête de l’âme sœur. Cette année, l’on compte douze agriculteurs, et deux agricultrices. Grand changement pour cette nouvelle saison de l’amour est dans le pré, puisque, pour la première fois de l’histoire de l’émission, l’un des agriculteurs présents, réside à l’Île de La Réunion, un département d’outre-mer.

La présentation des nouveaux agriculteurs de l’amour est dans le pré à voir sur M6 et 6Play en replay vidéo

Comme à l’accoutumer, les agriculteurs et agricultrices se livrent avec spontanéité et sincérité. Chacun se dévoile, en évoquant leurs passions, leurs fragilités et, bien sûr, leurs attentes amoureuses. Les téléspectateurs et téléspectatrices séduits par l’une ou l’autre des personnalités, pourront écrire à l’émission pour espérer retenir l’attention de celle-ci, et pour, pourquoi pas, participer aux rencontres, prévues dans quelques mois.

La présentation des nouveaux agriculteurs de l’amour est dans le pré est à voir sur M6 à la télévision, dès 21 heures ce lundi. La présentation des agriculteurs sera également à regarder sur 6Play, en replay vidéo.