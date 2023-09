Regarder Envoyé Spécial sur France 2 : Vidéo et replay reportage sur France Télévisions

L’émission Envoyé Spécial à regarder en vidéo à la télévision sur France 2 > C’est un nouveau magazine qui attend les téléspectateurs aujourd’hui, puisque, pour sa rentrée, l’émission Envoyé Spécial se voit raccourcit, et possède un nouveau décor. Il est possible de regarder Envoyé Spécial sur France 2, dès 21 heures ce 7 septembre.

Ce soir, pour la rentrée du magazine Envoyé Spécial, Élise Lucet propose ; outre une refonte du magazine de société, une enquête édifiante sur l’Hôpital public, et la loi du marché. Ici, l’on y décryptera les enjeux des services de santé en France, soumis ; comme n’importe quelle entreprise du privé, à des obligations de rendements parfois inhumains. Aujourd’hui, les hôpitaux ; en quête d’équilibre budgétaire, sacrifient le temps passé auprès des patients, notamment à cause du manque de personnel et de moyens.

Le service urgences déborde, le matériel vieillit et les infirmières craquent. Dès lors, et depuis janvier 2017, pas moins de 120 services ont fait grève. Autre fait alarmant, le nombre de suicides chez les soignants. Les comptes sont dans le rouge et l’État semble bien impuissant à trouver une solution viable. D’autres reportages sont également à l’ordre du jour, comme « Littoral, contre vents et marées », un sujet qui revient sur l’érosion du littoral.

Il est possible de regarder l’émission Envoyé Spécial sur la chaîne France 2, à partir de 21 heures ce 7 septembre. La vidéo et le replay du reportage du magazine sont également disponible sur France Télévisions, une fois la diffusion TV terminée.

