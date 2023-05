Le nouvel épisode de Patron Incognito sur M6 et sur Internet > À l’occasion de cette soirée sur M6, la chaîne propose aux téléspectateurs un nouveau numéro inédit de l’émission Patron Incognito, cette émission qui plonge un directeur en plein cœur de son entreprise. Le nouveau numéro de Patron Incognito avec Bruno Pain est à voir sur M6 et sur Internet.

Du haut de ses 47 ans, Bruno Pain est le co-fondateur et le PDG de l’enseigne Carrément Fleurs, une entreprise qui vient de fêter ses dix années d’existence. Créée en 2006 avec Chantal Pain ; son épouse et elle-même fleuriste, la marque, et notamment grâce à son chiffre d’affaires, est devenue le troisième réseau en France de fleuristes. Entre les roses avalanches, tulipes, pivoines, et autres renoncules, ce sont une centaine de références que propose l’enseigne. D’ailleurs, la philosophie de la marque est un concept qui allie travail artisanal et libre-service. Aujourd’hui, l’entreprise qui est née dans le Sud-Ouest possède pas moins de 28 magasins sur l’ensemble du territoire.

Patron Incognito avec Bruno Pain à voir sur M6 : PDG Carrément Fleurs en vidéo replay sur Internet

Ouvert tous les jours de l’année, les magasins accueillent plus de 700 000 clients par an et proposent des fleurs provenant du monde entier. Pour les besoins de l’émission, Bruno Pain va alors se transformer en Charlie Petiot, 46 ans, et ancien vendeur de fruits et légumes au look rockeur, en pleine reconversion professionnelle suite à la mutation de sa femme sur Limoges.

Bruno Pain va alors se transformer en Charlie Petiot, 46 ans, et ancien vendeur de fruits et légumes au look rockeur, en pleine reconversion professionnelle suite à la mutation de sa femme sur Limoges.