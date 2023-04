Annonce et sortie de Code Vein et hausse en bourse pour Nintendo avec sa Switch > Le moins que l’on puisse dire, c’est que les annonces jeux-vidéo ne sont pas légion et il n’y a que très peu de chose à se mettre sous la dent pour ce week-end, hormis un excellent Mario Kart 8 pour ceux qui l’auront eu en avance sur la Nintendo Switch.

Débutons alors directement en évoquant Code Vein, l’un des prochains jeux-vidéo de Bandai Namco, annoncé très récemment.

Dans ce jeu d’action RPG, il sera surtout question de partir explorer des donjons divers et variés. Côté scénario, l’on évoluera dans un futur proche, où le monde, tel que nous le connaissons, est tombé en ruine.

Ici, vous incarnez un Revenant qui fera tout pour ne pas devenir un Lost, l’un des monstres sans âme qui peuple désormais la terre.

S’il promet de nous faire passer un bon moment bien frénétique, l’on devra tout de même attendre encore assez longtemps, puisque la sortie de Code Vein, sur PS4 et Xbox One, est prévue pour 2018.

Dernière information que l’on retiendra de cette semaine, la hausse en bourse pour Nintendo, grâce à la Nintendo Switch.

Alors que beaucoup pensaient que la Nintendo Switch connaîtrait un destin tragique ou cruel, il n’en fut finalement rien et les ventes n’ont eu de cesse d’augmenter depuis le 3 mars dernier, date de commercialisation de la Nintendo Switch.

L’on pourrait alors également constater que les sorties échelonnées au fil de l’année apparaissent comme un pari gagnant, permettant aux joueurs de se focaliser sur un titre en particulier, avant de se lancer dans le jeu suivant. Rappelons que l’on attend encore le prochain Mario, qui semble bouleverser le genre établi.

En enchainant les records, Nintendo parvient à connaître une forte hausse en bourse, près de 20 %, depuis le 3 mars dernier ; de quoi retrouver le sourire après des baisses constantes.