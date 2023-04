Des Racines et des Ailes à voir sur France 3 : Vidéo Replay du voyage en Haute-Corse sur France Télévisions > Rendez-vous devenu immanquable pour de très nombreux téléspectateurs, l’émission Des Racines et des Ailes poursuit sa traversée de France, et se dirige désormais vers la Haute-Corse.

Pour les téléspectateurs, c’est un programme chargé qui s’annonce. Dès le début de l’émission, et depuis la pointe de la Revellata, Carole Gaessler part à la découverte de nombreux lieux, à commencer par le golfe de Calvi et de sa citadelle.

C’est depuis le palais des gouverneurs de Bastia, que la présentatrice nous fait revivre les plus grandes heures de la cité que les Génois choisirent au XIVe siècle, notamment pour implanter leur capitale. C’est à travers plusieurs reportages que le téléspectateur pourra voyager dans ce nouveau numéro de l’émission Des Racines et des Ailes.

Dans un premier temps, les reportages Les trésors du Cap et les villas d’Américains, font voyager le spectateur sur les nombreux paysages du Cap Corse. C’est notamment l’œuvre de Corses partis aux États-Unis, notamment pour faire fortune.

Du côté de Rogliano, le palais Nicrosi appartient à la même famille depuis 150 années. Paul Saladini, et avec l’aide de sa femme, rénove cette fabuleuse bâtisse, afin d’en faire des chambres d’hôtes.

L’émission Des Racines et des Ailes est à voir sur France 3 dès 20 heures 55. De son côté, le Vidéo Replay du voyage en Haute-Corse sera à visionner sur le site de France Télévisions, dès le lendemain ; ou plus tard dans la soirée.

Direction ensuite la Balagne, autrefois surnommée le jardin de la Corse. Ici, l’on retrouve de somptueux villages perchés, parmi lesquels Sant’Antonino, Pigna, ou encore Lumio. Aujourd’hui encore, la Balagne porte bien son nom, puisque, dans le village d’Avapessa, Robert Kran a créé un extraordinaire jardin.

Direction ensuite le Nord-Est de la Corse, dans les montagnes de Castagniccia, où Monique Traeber-Fontana nous fait découvrir les églises baroques de la Porta et Piedicroce, des témoins d’un style né dans ces vallées.