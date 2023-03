Regarder Les années bonheur sur France 2 : L’émission de Patrick Sébastien en replay vidéo > Comme à l’accoutumer sur la chaîne France 2, les téléspectateurs peuvent découvrir des émissions qui viennent, avec brio, égayer une soirée en famille. Pour l’occasion, nous retrouvons Patrick Sébastien, dans son autre émission phare.

L’émission de divertissement Les années bonheur est très souvent placée sous le signe de la nostalgie, et de la bonne humeur.

Comme toujours dans Les années bonheur, Patrick Sébastien ; qui apparaît toujours comme le roi du divertissement sur France Télévisions, évoque quelques-uns de ses souvenirs et autres petits secrets.

Dans le même temps, Patrick Sébastien s’entoure de plusieurs complices, comme Fabien Lecoeuvre, Élodie Gossuin, Miss France 2001, l’imitateur Gérald Dahan et l’animateur Willy Rovelli ; tous vont d’ailleurs se prêter au jeu des confessions.

Regarder Les années bonheur sur France 2 : L’émission de Patrick Sébastien en replay vidéo

Pour parfaire cette soirée de l’émission Les années bonheur, l’on pourra découvrir ; ou redécouvrir, des artistes d’hier comme d’aujourd’hui ; entre chanteurs, danseurs, humoristes, ou imitateurs, la soirée se veut riche en rebondissement.

Vous pouvez regarder Les années bonheur sur France 2 à partir de 20 heures 55. Sachez que l’émission de Patrick Sébastien sera également disponible en replay vidéo sur Internet, dès que vous le souhaitez.

Dans la liste des invités ce soir, l’on retrouve Janeiro Verde, Tony Carreira et Michel Fugain, Indeep, Louane, Magic System, Georges Chelon, M. Pokora, Les Fréro Delavega, Gianna Nannini, La Compagnie Créole, Claudio Capéo, Jean-Félix Lalanne, Jean-Pierre Danel, Pascal Danel, Olivia Ruiz, Jakie Quartz, Black M, Julie Pietri et Barry Ryan, Les Bodin’s, Blond & Blond & Blond et Caroline Vigneaux.