Voir la Ligue des Champions en direct à la TV et les Buts en Vidéo

Comment regarder la Ligue des Champions en direct à la TV ou sur Internet : Résultats matchs Real Madrid Naples et Bayern Munich Arsenal > Pour la Ligue des Champions, l’on poursuit sur sa lancée et l’on entend livrer d’autres matchs spectaculaires, et surtout intenses. Qui prendra l’avantage en vue du match retour ?

Alors que nous avons assisté, hier, à deux très beaux matchs de Ligue des Champions de football, il est déjà temps de passer à la suite de la compétition, et, même s’il n’y a pas d’équipes Françaises qui se découvrent ce soir, l’on retrouve deux matchs très attendus, le match Real Madrid Naples, et le choc Bayern Munich Arsenal.

Dès 20 heures 45 sur Canal +, en direct à la TV ou sur Internet, le passionné de ballon rond Espagnol pourra savourer une rencontre entre le Real Madrid et Naples. Ici, sur le papier, le Real Madrid ne semble pas pouvoir tomber sous les attaques adverses, d’autant que le Real Madrid est le champion en titre et possède de très bons arguments à faire valoir sur le terrain.

Impossible de ne pas se rappeler que le Real Madrid possède quelques-uns des meilleurs joueurs au monde, et a le privilège de jouer ce premier match à domicile, devant son public. Certes, l’on aurait préféré envisager le match retour sur ses terres, mais face à Naples, l’on ne voit pas réellement ce qui pourrait mal tourner, d’autant que la formation Italienne n’aura brillé, sur le plan Européen, qu’à une seule reprise, lors de la Coupe UEFA de 1989.

Si vous savez maintenant comment regarder le match du Real Madrid dans la Ligue des Champions en direct, que ce soit à la TV ou sur Internet, l’on rappellera également que les deux formations connaissent une assez belle saison dans leur championnat respectif, mais l’équipe de Naples parviendra-t-elle à créer la surprise ? N’est pas Juventus qui veux.

Autre match de Ligue des Champions à regarder ce soir, le véritable choc entre le Bayern Munich et le club d’Arsenal, deux formations qui sont maintenant habituées à se rencontrer en Ligue des Champions, chaque année depuis quatre ans désormais. Sur le papier, Arsenal possède un léger retard sur son adversaire, et entend bien remettre les pendules à l’heure, mais en a-t-on la force et les ressources ?

Si le Bayern Munich n’est pas tout à fait à son niveau habituel, l’on ne pourra que constater que le Bayern Munich reste comme l’un des clubs favoris à l’obtention d’un nouveau titre et entend bien le confirmer dans ce premier match face à Arsenal. Là aussi, le Bayern Munich aurait préféré terminer cette phase de Ligue des Champions à domicile, mais l’on se doit de frapper fort d’emblée. Pour l’occasion, l’on rappellera que le Bayern Munich n’aura jamais été éliminé de la Ligue des Champions par Arsenal, et ce, malgré deux défaites sur six rencontres ; la règle des buts à l’extérieur aidant, mais que chaque match apporte son lot de spectaculaire, de bon augure pour cette nouvelle rencontre.

Enfin, si vous cherchez à savoir comment regarder le match de la Ligue des Champions entre le Bayern Munich et Arsenal en direct à la TV ou sur Internet, c’est sur BeIn Sports qu’il faudra se rendre cette fois-ci, à partir de 20 heures 45 pour le coup d’envoi du match. Peut-on envisager des résultats surprenants pour cette journée de Ligue des Champions ?