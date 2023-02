Cauchemar en cuisine Que sont-ils devenus à regarder sur M6 : Philippe Etchebest à Arçais en replay sur 6Play > Il n’y a pas réellement de pause pour Philippe Etchebest, qui se rend dans une nouvelle destination, afin d’aider un autre établissement en perdition ; sa mission sera-t-elle plus simple ? Rien n’est moins sûr.

Nouvelle émission de Cauchemar en cuisine, ce soir sur M6. Pour l’occasion, l’on retrouve plutôt une visite de routine pour Philippe Etchebest, qui effectue là son premier Que sont-ils devenus de l’année.

Il y a huit ans, Philippe Etchebest s’était rendu à Arçais, dans le marais Poitevin, afin de répondre à l’appel à l’aide de Chantal et sa famille. Ils avaient repris une auberge et y ont investi toutes leurs économies.

Ici, le mari de Chantal, le retraité Alain, s’occupe du bar tandis que Jimmy, le fils, se retrouve en cuisine. De son côté, Chantal est en plein cœur de la salle et doit la gérer seule.

Toutefois, année après année, l’affaire s’est effondrée faute de clients, et les propriétaires sont à deux doigts de mettre la clé sous la porte ; sans compter que la famille est au bord de la rupture.

Cauchemar en cuisine Que sont-ils devenus est à regarder sur M6 à partir de 20 heures 55.

Dans ce lieu, Philippe Etchebest va rapidement comprendre que le problème principal de cette auberge est l’ambiance. Une ambiance plus qu’orageuse, en cuisine comme en salle, et qui va mettre le chef dans tous ses états.

D’ailleurs, il va leur poser un ultimatum ; si Chantal et sa famille refusent son aide et d’ouvrir les yeux, il sera dans l’obligation de quitter les lieux et d’abandonner la mission, les laissant seuls face à leur destin.