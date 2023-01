Les grosses sorties jeux-vidéo du mois et l’annonce imminente de Jurassic World Survivor ? > Après une folle année 2016 sur laquelle nous étions revenus, il est déjà temps de se plonger ; avec envie et entrain !, dans 2017 et ses nombreuses surprises.

Pour ce premier mois de la nouvelle année 2017, l’on ne peut que constater que les jeux-vidéo seront nombreux, de quoi égayer nos étagères de nouveautés, après un Noël bien rempli ! Très attendu par les gamers, ce mois de janvier 2017 apporter son lot de hits en puissance, des hits qui ne pourront que donner l’envie de se plonger à de maintes reprises dans les univers représentés.

Ainsi, l’un des premiers titres à voir le jour en cette nouvelle année, n’est autre Gravity Rush 2 (exclu Sony et PS4), la suite très attendue de Gravity Rush, premier du nom. Si le joueur incarne toujours Kat, l’on pourra noter un agrandissement de la ville et de nouveaux donjons et pouvoirs dans la liste des nouveautés. Une belle pioche, certaine, avant de se lancer dans l’aventure de Dragon Quest VIII : L’Odysée du Roi Maudit, sur Nintendo 3DS cette fois-ci.

Un peu plus tard, le 24 janvier, ce ne sont pas moins de trois titres incroyables qui se trouveront dans les mains des joueurs de tous les horizons, puisque l’on pourra enfin découvrir Kingdom Hearts HD 2.8 : Final Chapter Prologue, Yakuza 0 : The Place of Oath et, bien entendu, Resident Evil 7.

Pour le premier, l’on appréciera le voyage avant de se plonger ; il serait temps !, dans l’ambiance et l’univers magique de Kingdom Hearts 3, tandis que le second ; Yakura 0, permettra aux joueurs de découvrir les origines de Yakuza, dans un quartier en pleine rénovation. Sorti il y a un an au Japon, Yakuza 0 daigne enfin se montrer de notre côté de l’hémisphère, et c’est tant mieux puisque l’on devrait retrouver, ici, l’un des épisodes les plus jubilatoires de la licence !

Enfin, le troisième titre n’est pas le moins médiatique, c’est même tout le contraire. Après des épisodes centrés sur l’action la plus pure, Resident Evil 7 se permet de renouer avec ses origines et fait de nombreux clins d’œil au premier opus de la saga. Stressant, sombre et porté sur l’exploration, Resident Evil 7 ne manquera pas de vous faire sursauter, d’autant que l’intégralité de l’aventure est jouable en réalité virtuelle, grâce au casque PS VR ; soyez patients, l’attente est bientôt terminée !

Pour compléter ce mois de janvier, les joueurs pourront encore découvrir le nouvel épisode de Digimon sur PS4 et PS Vita, mais également de la licence Tales of, qui est désireuse, avec son opus Tales of Berseria, de faire oublier le raté monumental qu’était Tales of Zestiria ; les paris sont pris, mais toujours en exclusivité sur la console PS4 de Sony.

Dernier point important de ce mois de janvier 2017, la fuite ; qui n’a plus trop l’air d’une rumeur, d’un futur jeu basé sur la licence Jurassic World. Si les jeux-vidéo Jurassic Park n’auront pas toujours connu un succès incroyable ; soulignons néanmoins le très bon Jurassic Park Operation Genesis, qui mettait le joueur à la création et aux commandes d’un parc à thème, la licence est plutôt forte et c’est avec une certaine logique que l’on pourrait bientôt découvrir un titre se basant sur Jurassic World, un succès au cinéma (malgré quelques ratés, n’est-ce pas ?) et dont une suite est prévue pour 2018. Alors qu’il devrait se nommer Jurassic World Survivor et être développé par Perfect World Entertainment, l’on ne sait rien d’autre sur le projet pour le moment, si ce n’est qu’il devrait être un free-to-play, la marque de fabrique de Perfect World Entertainment ; vous pourrez compter sur nous pour vous en dire plus, dès que les informations seront tombées !