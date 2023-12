Super Mario Run disponible, Nintendo à la conquête des smartphones > Tournant historique ; ou simple coup de poker, Nintendo vient de se lancer dans un défi risqué, mais qui pourrait bien rapporter une belle somme pour une entreprise qui connaît quelques déboires, notamment avec sa Nintendo Wii U, dont la production s’est arrêtée.

Avouez-le, il n’est désormais plus besoin de présenter Nintendo et ses franchises devenues célèbres au fil du temps ; Mario, Zelda, Pikmin, Mario Kart, Mario Party, ou encore Pokemon, ces licences font désormais partie du patrimoine de tous les joueurs. Certes, l’on peut aimer ou détester cette prolifération de sous-titres, mais le bilan est clair pour Nintendo, l’on aura frappé fort au cours de l’histoire.

Après différents succès, Nintendo connaîtra tout de même une certaine baisse de forme, en proposant sa Nintendo Wii U sur le marché, une console qui ne fera jamais l’unanimité, et ce, malgré de belles promesses. Des sorties trop espacées et un manque certain de contenu amèneront la console à sa perte.

Avant de se focaliser sur sa Nintendo Switch ; dont la sortie est annoncée pour le mois de mars 2017 (un Nintendo Direct sera d’ailleurs prévu le 13 janvier 2017), Nintendo veut tenter une nouvelle aventure, mais dans un monde qui lui était, jusque-là, inconnu.

Super Mario Run disponible, Nintendo à la conquête des smartphones

Super Mario, vous connaissez, n’est-ce pas ? Désormais, vous devrez connaître Super Mario Run, la nouvelle escapade du plombier moustachu. Attention, ici, il n’est pas question de retrouver un jeu pour console portable ou de salon, mais bien un jeu Nintendo, sur smartphones ; un tournant plus qu’historique pour le constructeur, qui ne réservait ses licences qu’à ses propres consoles et autres hardwares.

Disponible depuis le 15 décembre, Super Mario Run est un runner tout ce qu’il y a de plus classique, mais possède ce charme certain et enivrant d’offrir une expérience convenable ; et même prenante, sur une machine qui n’est pas de Nintendo. Véritable pas en avant pour la firme Japonaise, Super Mario Run est rentré dans l’histoire, dans un premier temps, avant de se montrer intéressant et bien travaillé dans son ensemble.

Pour Nintendo, le défi est autrement plus relevé, qu’il permettrait à la firme de s’installer dans un parc comprenant des millions et des milliers de smartphones à travers le monde. Bien qu’il soit vendu à un prix très élevé par rapport à la concurrence (une dizaine d’euros), il ne fait toutefois nul doute qu’il parvienne à séduire les amateurs, mais également les nouveaux, qui ne connaissent pas (encore) Mario.

Du côté de Nintendo, l’on annonce également l’intention de créer un parc d’attraction nommé Super Nintendo World, et prévu d’ici 2020. Si 408 millions d’euros sont en jeu, il ne fait, là aussi, aucun doute du succès d’un tel espace. Dans tous les cas, la diversification actuelle de Nintendo fait plaisir à voir, pour l’entreprise qui avait commencé son activité avec des cartes à jouer.

