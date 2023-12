Voir Cauchemar en cuisine à Gardonne inédit avec Philippe Etchebest : Replay vidéo M6 > Philippe Etchebest revient sur M6, pour présenter un nouveau numéro de Cauchemar en cuisine. Inédit, ce dernier fera découvrir Gardonne aux téléspectateurs ; le chef étoilé parviendra-t-il à redresser la barre de l’établissement ?

Ce soir, dans ce Cauchemar en cuisine inédit, l’on pourra découvrir Vincent et Marina, dont le restaurant situé à Gardonne ; en Dordogne, est sur le déclin.

Originaire de Bretagne, ce couple a tout quitté il y a six mois et aura investi toutes ses économies pour réussir à s’offrir le restaurant de leur rêve.

Seulement voilà, les choses ne se sont pas passées comme le couple l’aurait voulu et, désormais, le chef Vincent a baissé les bras et sa compagne, Marina, ne sait plus quoi faire pour redresser la barre.

Si leur couple est maintenant en péril, Vincent et Marina sont également au pied du mur, puisqu’ils risquent de tout perdre et de se retrouver à la rue avec leurs deux enfants.

Il vous est possible de voir Cauchemar en cuisine à Gardonne ; inédit, avec Philippe Etchebest dès 21 heures sur la chaîne M6, mais sachez que le replay vidéo de l’émission est également disponible sur le site de M6.

La mission de Philippe Etchebest s’avère donc compliquée, d’autant qu’en plus de se heurter au manque d’expérience de Marina en salle, Philippe Etchebest va devoir composer avec le manque de motivation de Vincent et il va devoir le redonner le goût de cuisiner.

Face à une telle situation ; et pour la première fois de l’histoire de Cauchemar en cuisine, le chef Philippe Etchebest va décider de se faire aider ; il fait alors appel à celui qui a transmis la passion de la cuisine à Vincent il y a dix ans, le chef deux étoiles, Olivier Bellin.

