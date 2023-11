Kev et Gad Tout est possible en direct sur M6 : Voir le spectacle comique en vidéo > Évènement majeur du côté de la chaîne M6, l’on retrouve le spectacle comique de Kev Adams et Gad Elmaleh, un duo de choc qui parvient sans difficulté à faire sourire le public et, pour l’occasion, les téléspectateurs.

Alors que vingt années les séparent, les deux humoristes les plus appréciés du public possèdent pourtant de nombreux points communs, et se retrouvent ; pour la première fois, sur scène ensemble, pour un show explosif et détonnant.

C’est avec une retransmission en direct du spectacle Tout est possible, que Kev Adams et Gad Elmaleh enflamment les planches de l’AccorHotels Arena, devant les yeux de milliers de spectateurs présents pour l’occasion.

Dès lors, l’on retrouve une mise en scène spectaculaire et des décors à la hauteur de l’évènement.

Pour ne pas changer leurs habitudes, les deux humoristes reviennent sur les déboires du quotidien et vont jusqu’à explorer des situations extrêmes, à travers des parodies et des aventures taillées sur-mesure pour répondre à la dimension incroyable du spectacle comique.

Il est possible de regarder Kev et Gad Tout est possible en direct à partir de 21 heures M6, mais sachez que vous pouvez également voir le spectacle comique en vidéo sur Internet.

Sketchs revus pour la circonstance du direct, improvisations et imprévus, tout semble bien possible avec Kev et Gad.

C’est finalement une telle situation qui permet aux petits, comme aux grands, de passer un moment inoubliable.

