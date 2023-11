Voir les NRJ Music Awards sur TF1 en direct : Replay vidéo et résumé de la cérémonie

Voir les NRJ Music Awards sur TF1 en direct : Replay vidéo et résumé 18e édition de la cérémonie > Comme chaque année depuis plus de 18 ans, les NRJ Music Awards se mettent en avant dans le seul but de récompenser les meilleurs artistes de l’année, mais aussi la chanson la plus populaire, ou encore la révélation francophone de l’année.

Place, ce soir, à la 18e édition des NRJ Music Awards sur TF1, une folle soirée musicale et de détente, orchestrée de main de maître par Nikos Aliagas, comme à l’accoutumer. Cette remise de prix ; désormais plus que célèbre, se tient sur la scène du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes où vont se succéder de nombreux artistes qui ont marqué l’année, musicalement parlant.

Ainsi, l’on pourra par exemple découvrir ; redécouvrir surtout, Bruno Mars, Robbie Williams, Enrique Iglesias, Tal, Maître Gims, Kendji Girac, Jenifer, Jain, Soprano, ou encore Twenty One Pilots, pour ne citer qu’eux.

Concernant les votes, les téléspectateurs ont eu jusqu’au 6 novembre pour départager ; sur nrj.fr et MyTF1.fr, ses chanteurs préférés. Ce soir, il est alors trop tard pour voter pour son artiste préféré.

Toutefois, nous pouvons noter que les votes en direct interviennent bien au cours de cette 18e édition de la cérémonie des NRJ Music Awards, puisque la chanson Française de l’année est encore à découvrir, et que les téléspectateurs peuvent agripper leur téléphone pour offrir des points à leur chanson préférée.

Vous pouvez voir les NRJ Music Awards sur TF1, en direct à partir de 20 heures 55 ce 12 novembre, où regarder le replay vidéo et le résumé de la 18e édition de la cérémonie sur Internet.

De nombreuses catégories sont abordées au cours de ces NRJ Music Awards et de nombreux pris sont remis, comme l’artiste masculin francophone de l’année, où l’on retrouve Black M, Julien Doré, Kendji Girac, Christophe Maé, Maître Gims, et Soprano, tandis que l’artiste féminine francophone de l’année met en avant Céline Dion, Imany, Jenifer, Louane, Tal et Zaho.

Au cours de la soirée, l’on pourra également découvrir l’artiste masculin international de l’année, avec Justin Bieber, Drake, Enrique Iglesias, Charlie Puth, The Weeknd, Justin Timberlake ; l’artiste féminine internationale de l’année avec Adele, Beyoncé, Lady Gaga, Rihanna, Sia, Shakira ; mais aussi la révélation francophone de l’année, et un sacre d’Amir, Claudio Capéo, Jain, Jul, Ridsa ou Slimane.

