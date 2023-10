Les infos jeux-vidéo de la semaine : Nintendo Switch, Red Dead Redemption 2, Paris Games Week > Nouveau rendez-vous, l’on va tenter de revenir sur quelques-unes des informations à ne pas manquer au cours d’une semaine. Pour cette première, la scène vidéoludique se souviendra longtemps de l’annonce, quasi-simultanée, de Red Dead Redemption 2 et de la Nintendo Switch.

Alors que nous avions déjà abordé Red Dead Redemption 2 et la Nintendo Switch dans nos lignes, le reste de la semaine se montrera assez calme pour ne finalement pas offrir un changement de sujet.

Mise en avant lors d’une annonce de Nintendo, l’on aura pu découvrir les premières images de la prochaine console de Nintendo ; la Switch, qui viendront confirmer les nombreuses rumeurs à son sujet. Capable d’être une console portable comme une console de salon lorsque l’écran rejoint sa base, ce sont plusieurs jeux qui viendront égayer la présentation, comme un nouveau Mario Kart ou une nouvelle aventure de Super Mario. Fait notable d’une console de Nintendo, des jeux plus matures sont aussi prévus, comme un Elder Scrolls et un NBA 2K.

Si l’on connaît déjà la date de sortie de la bête ; au mois de mars 2017, il reste encore quelques incertitudes, comme le prix, les jeux de lancement et la date exacte du mois de mars 2017. Toutes ces informations seront d’ailleurs dévoilées le 13 janvier 2017 lors du Nintendo Switch Presentation, un évènement dont nous vous livrerons tous les détails.

Autre info ; remarquable, de la semaine, l’annonce de Red Dead Redemption 2. Alors que le premier épisode avait réussi à se trouver une place dans la majorité des ludothèques, l’on ne pouvait qu’attendre impatiemment une suite à cette aventure épique. Coup de tonnerre donc, Red Dead Redemption 2 sera annoncé à travers une image simplement rouge, suivie d’un trailer vidéo rentré dans l’histoire.

Même si le joueur n’apprendra pas grand chose de cette vidéo, il pourra néanmoins découvrir les premiers grands espaces que l’on pourra parcourir à pied, comme à cheval. Un beau retour dans le grand Far West, assurément, et prévu pour fin 2017.

Enfin, c’est vers le Paris Games Week que les regards se tournent actuellement. Avec l’ambition de devenir l’un des plus grands salons de jeux-vidéo à travers le monde, l’édition 2016 du Paris Games Week attire de plus en plus de visiteurs, et aura offert une belle annonce dès les premiers instants. L’on aura ainsi pu apprendre que Final Fantasy XV est passé gold, assurant une sortie à l’heure suite à son nouveau report, tandis que les futurs hits de fin d’année se dévoilaient plus en profondeur.

