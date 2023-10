Bien manger c’est encore possible sur France 3 : Voir le monde de Jamy en replay vidéo > Nouvelle émission du Monde de Jamy sur France 3, avec des découvertes sur le thème de la nourriture en France, et des belles trouvailles que l’on peut faire.

Pour ce nouveau numéro de l’émission Le monde de Jamy ; bien manger c’est encore possible, l’on retrouve Jamy Gourmaud et Myriam Bounafaa en plein cœur de la Provence, sur le marché de Gordes plus précisément, afin de débuter un long périple.

De la Haute-Garonne aux Côtes-d’Armor, en passant par Paris, le duo de l’émission a sillonné la France pour y rencontrer des producteurs attachés au processus de fabrication de leurs produits.

Ainsi, l’on pourra découvrir un agriculteur cultivant des pommes bio, ou des fromagers Savoyards et Francs-Comtois, qui font du reblochon et du comté.

Bien manger c’est encore possible sur France 3 : Voir le monde de Jamy en replay vidéo

Au cours de l’émission, ils auront aussi appris à différencier les tomates savoureuses des autres, et compris la différence entre les fromages au lait pasteurisé et ceux au lait cru.

Sachez que le sujet bien manger c’est encore possible est à regarder sur France 3 à partir de 20 heures 55 ce 19 octobre, et qu’il est possible de voir le monde de Jamy en replay vidéo sur Internet.

Ce n’est toutefois pas tout, puisque le duo ; tout comme les téléspectateurs, se font expliquer les caractéristiques d’un jambon artisanal et d’un jambon industriel.

Enfin, Jamy Goumaud et Myriam Bounafaa se sont rendus dans un supermarché afin de mieux comprendre la chaîne du froid et la conservation des aliments auprès d’un microbiologiste.

J’aime ça : J’aime chargement…