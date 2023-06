7 Days to Die prend l’avantage sur consoles suite à l’absence de DayZ > Pourtant prévu pour sortir assez rapidement sur les consoles de salon actuelles, DayZ ne fait plus parler de lui ; qu’à cela ne tienne, 7 Days to Die va en profiter, et de forte bonne manière.

Qui n’avait pas entendu parler de DayZ, quelque temps après son apparition en 2012 ? Simple mod du jeu-vidéo Arma II, le soft a réussi à faire couler beaucoup d’encre sur PC, puis aura réussi à piquer la curiosité des joueurs consoles ; malheureusement pour eux, ce dernier ne semble pas vouloir prendre le bon chemin.

Comme si cela ne suffisait pas, H1Z1 se fait aussi attendre. Alors que nous évoquions il y a quelque temps un mode compétitif (H1Z1 King of The Kill) prévu pour débarquer sur consoles PlayStation 4 et Xbox One, ce dernier se fait encore attendre et devrait se montrer d’ici l’été, mauvaise pioche puisque c’est 7 Days to Die qui semble prendre l’avantage sur consoles.

Un peu à l’image des jeux précédemment cités, 7 Days to Die est un jeu d’horreur qui se déroule dans un monde ouvert où la survie est le maître-mot. Apparu pour la première fois en 2013 en accès anticipé, 7 Days to Die a trouvé une date de sortie sur consoles, le 28 juin 2016.

Ici, le joueur doit fouiller les moindres recoins du monde pour trouver des objets capables d’assurer sa survie. Alors qu’un système de craft est de la partie, 7 Days to Die peut se targuer d’offrir un système assez convainquant de Tower Defense, puisqu’il faut réussir à trouver un lieu parfait pour s’étendre, et installer ses défenses afin de résister le plus longtemps au cauchemar qui se profile.

En mettant en place un système jour/nuit, l’histoire de 7 Days to Die est simple ; si les premiers jours de la survie n’apparaissent finalement comme un entraînement basique et une période propice à la découverte des commandes et des nombreux objets à créer grâce à divers matériaux obtenus çà et là, il sera de plus en plus compliqué de survivre lorsque les jours passeront, et les nuits se présenteront. C’est en effet lors de cette période que les zombies se montreront les plus hargneux ; de plus, dans 7 Days to Die, les zombies sont capables de courir, escalader les murs, creuser ou encore détruire vos bâtiments si vous ne faites rien ; de quoi mettre vos nerfs à rudes épreuves.

Basée sur un système de « gros pixels », l’aventure que l’on connaît se rapproche fortement d’un Minecraft et les graphismes ne sont pas là pour nous rappeler que l’on joue sur des consoles Next Gen. Cependant, l’immersion est totale et le soft sera jouable en coop lors de sa sortie. Imaginez survivre dans cet environnement hostile accompagné par une personne qui vous est cher, il n’en faut pas plus pour nous convaincre de se lancer dans l’histoire.

Après de nombreuses mises à jour sur PCs, 7 Days to Die semble désormais prêt à rejoindre le chemin des consoles de salon et possède le net avantage de jouer seul dans sa catégorie. Alors que l’on attend encore H1Z1 et DayZ, 7 Days to Die apparaît comme le substitut de choix, un soft capable de tenir en haleine un joueur envieux de découvrir les moindres secrets des terres qu’il arpente, tout en se créant son habitation de toutes pièces, dans la plus grande des libertés.

