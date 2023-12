Voir et revoir le village préféré des Français de France 2 sur Internet

Le village préféré des Français 2016 ce 7 juin sur France 2 > C’est maintenant devenu une coutume plus qu’une habitude, chaque année, France 2 organise un voyage dans la France entière, et prend le chemin du village préféré des Français.

Ce soir, Stéphane Bern ; accompagné de Sophie Jovillard, Gérard Klein, Pierre Bonte, Dominique Roger et Franck Ferrand, transporte une nouvelle fois les téléspectateurs sur les nombreuses routes de France.

L’objectif de la soirée ? Découvrir treize ; depuis la nouvelle réforme des régions, joyaux ruraux, ainsi que leurs habitants, fiers et heureux de se retrouver dans le village sélectionné, le lieu où leur vie se déroule naturellement et simplement.

Celui que l’on qualifie de « village préféré », possède une âme et a réussi à la conserver et à la perpétuer au fil des années.

Le village préféré des Français 2016 ce 7 juin sur France 2

L’on y découvre également un lieu exceptionnel et inoubliable, un patrimoine plus que généreux, mais aussi des traditions culinaires et une richesse humaine.

Il est possible de regarder le village préféré des Français 2016 ce mardi 7 juin 2016, dès 20 heures 55 sur la chaîne France 2.

Au cours de la soirée, l’on va alors découvrir ; mais pas forcément dans cet ordre-là puisqu’un classement est toujours d’actualité, Arbois en Franche-Comté-Bourgogne, Candes-Saint-Martin en Centre-Val de Loire, Courances en Île-de-France, Gordes en Provence-Alpes-Côte d’Azur, L’Île-de-Béhuard dans les Pays de la Loire, Montreuil-sur-Mer dans les Hauts-de-France et Nonza en Corse.

L’occasion est encore bonne de découvrir Plombières-les-Bains dans le Grand Est (Vosges), Rocamadour en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, Rochefort-en-Terre en Bretagne, Sare en Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, Varengeville-sur-Mer en Normandie ou encore Vogüé, situé en Auvergne-Rhône-Alpes.

J’aime ça : J’aime chargement…