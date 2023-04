L’épisode de The Island sur M6

Le 7e épisode de The Island ce 26 avril sur M6 > L’aventure continue pour les naufragés présents dans The Island, seuls au monde. Ce soir, rien ne vas plus et il devient de plus en plus compliqué d’être capable de survivre sainement.

Voilà maintenant 14 jours que les femmes sont naufragées sur l’île. Ce soir, elles se réunissent pour mettre à plat les tensions et faire le point sur la situation, malgré les nombreux reproches.

Sabrina, par exemple, sen prend à Hélène. Cette monitrice d’auto-école réprouve le rôle de leader que s’attribuerait sa camarade et qui étoufferait le groupe. Mais attention, puisque des choses plus inquiétantes se profilent déjà à l’horizon.

En effet, les jours qui suivent sont une nouvelle fois synonyme de pénurie de nourriture et les femmes faiblissent toujours plus.

Alors que la pêche ne donne rien et que les pièges à cochon de Julieta restent vides, celle qui est le médecin du groupe finit par prendre une décision qui pourrait bien s’avérer très lourde de conséquences.

Le 7e épisode de The Island est à voir ce mardi 26 avril 2016, à partir de 20 heures 55 sur la chaîne M6.

Du côté des hommes, les jours passent également et cela fait déjà 15 jours qu’ils sont livrés à eux-mêmes. Désormais, ils sont réellement sous tension.

Pour Mouline, l’on part demander des explications à Vincent suite à l’une de ses réflexions, tandis que le coach sportif supporte de moins en moins l’absence de sa famille.

Enfin, Ismaël souffre également d’une baisse de moral et ne tarde pas à exploser devant l’oisiveté et le manque d’initiative du reste du groupe.