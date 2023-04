Envoyé Spécial sur les radars de vitesse sur France 2

Envoyé Spécial sur Christine Janin et les radars de vitesse sur France 2 ce 21 avril > Comme à son habitude, l’émission Envoyé Spécial prend les devants le jeudi soir et nous propose des sujets en fonction de l’actualité ; au programme du soir, une rediffusion sur Christine Janin et un sujet sur les radars de vitesse, entre autre.

Sous réserve de modification de dernière minute, l’émission Envoyé Spécial devrait présenter une nouvelle fois son reportage sur Christine Janin, la première Française à avoir gravi le toit du monde, le 5 octobre 1990.

Dès lors, le mont Everest lui apparaît comme le point de départ d’une nouvelle vie, plus solitaire, et surtout, plus utile. Elle créera l’association « A chacun son Everest » et y accueille des enfants touchés d’un cancer.

Le 25 avril 2015, un séisme de magnitude 7,8 détruit une partie de Katmandou et fait plus de 8 000 victimes. Christine Janin retourne au Népal afin d’aider ceux qui lui ont tant apporté et qui se retrouvent désormais démunis.

Dès ce reportage terminé, l’on devrait découvrir un sujet sur les radars de vitesse présents dans l’hexagone. Aujourd’hui, l’on compte 4 200 radars sur les routes du territoire.

Sachez que l’émission Envoyé Spécial sur Christine Janin et les radars de vitesse est à regarder à partir de 20 heures 55 sur France 2, ce jeudi 21 avril 2016.

Dans les faits, le but premier était simple, réduire la vitesse, principale cause de mortalité dans 25 % des accidents ; or, ce sont près de dix millions de Français qui utilisent des applications anti-radars pour déjouer flashs et contrôles, puis, directement, les contraventions.

Envoyé Spécial part enquêter dans le Vaucluse, où l’on retrouve une équipe de la sécurité routière, qui fait son possible pour lutter contre les chauffards.