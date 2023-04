L’épreuve des trios de The Voice sur TF1

L’épreuve des trios de The Voice ce 9 avril sur TF1 > Nous y sommes presque, voici l’ultime ligne droite en direction des émissions en direct qui auront bientôt lieu, pour espérer poursuivre l’aventure, l’erreur n’est plus permise pour les candidats.

Au cours des dernières émissions, l’on a vu des talents naitre, et d’autres quitter prématurément The Voice, sans même avoir été choisi par l’un des quatre coachs de cette nouvelle année.

Une fois les équipes construites selon les désirs des coachs, il fallait se séparer de certains talents en effectuant des choix cruciaux et difficiles lors des épreuves Battles ; ce soir, The Voice va encore plus loin et il ne fait nul doute que les derniers choix seront difficiles pour les coachs, place à l’épreuve ultime, celle des trios.

Après s’être séparé de différents talents dans le ring présent lors des dernières émissions, chaque coach doit aller plus loin ce soir, afin de réduire son équipe de stars au strict minimum ; trouver et conserver les meilleures voix sont les principaux objectifs désormais pour espérer gagner The Voice en tant que coach.

L’épreuve des trios de The Voice ce 9 avril sur TF1

Pour répondre à cette attente et se plier aux règles, Garou, Mika, Florent Pagny et Zazie composent des trios dont un seul candidat sortira vainqueur.

L’épreuve des trios de The Voice est à regarder ce samedi 9 avril 2016, dès 20 heures 55 sur TF1.

Toutefois, le choix de la chanson est réservé aux candidats des trios et l’on peut penser que certains voudront tirer ça à leur propre avantage. Une fois la prestation terminée, le coach de l’équipe devra faire un choix très compliqué et ne conserver qu’un seul et unique talent.

Tout comme l’an dernier cependant, et, comme lors des Battles, le vol de talent est toujours d’actualité et se permet d’être le moyen ultime de préparer son équipe afin de se présenter, serein, lors des prochaines semaines de direct.