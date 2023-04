L’épisode des Battles de The Voice sur TF1

Le dernier épisode des Battles de The Voice ce 2 avril sur TF1 > Cette nouvelle soirée de The Voice sur TF1 marque déjà la dernière apparition des Battles du concours de chant. Ce soir, c’est l’ultime occasion de conserver sa place avant de faire face à l’ultime épreuve, la semaine prochaine.

Désormais, le concept des Battles de The Voice, la plus belle voix, est bien rodé et l’épreuve se déroule le plus naturellement du monde. Dans leur équipe de rêve, Florent Pagny, Garou, Mika et Zazie désignent désormais des duos à qui ils vont attribuer une chanson.

C’est sur ce titre que les candidats vont s’affronter sur la scène de The Voice, transformée pour l’occasion en véritable ring de boxe.

Comme à l’accoutumer, à l’issue de l’interprétation, le coach choisira le talent qu’il juge avoir fait la meilleure prestation, le qualifiant ainsi pour l’épreuve des trios, l’ultime étape avant de goûter à la joie du direct.

Pour celui qui ne sera pas retenu, rien n’est toutefois terminé puisqu’il peut encore espérer se faire repêcher par l’un des autres coachs, et le déroulement se veut le même que lors des auditions à l’aveugle.

Sachez que vous pouvez voir le dernier épisode des Battles de The Voice ce samedi 2 avril 2016, à partir de 20 heures 55 sur TF1.

Si un seul coach désire récupérer le talent, le candidat n’aura pas d’autres choix que de le rejoindre ; mais à l’inverse, si plusieurs coachs désirent poursuivre l’aventure avec lui, c’est bien ce dernier qui possède le choix final.

Une fois la soirée arrivée à son terme, tous les qualifiés seront connus et nous les retrouverons la semaine prochaine pour se faire face dans l’épreuve des trios ; cette dernière étape de la compétition avant les émissions en direct est très redoutée par les candidats.