Les secrets de l’agneau pascal sur France 5 ce 27 mars > Pour coller parfaitement à ce moment du calendrier, la chaîne de télévision France 5 propose à ses téléspectateurs de partir à la découverte des secrets de l’agneau pascal, une viande très appréciée pour Pâques.

Entre gigots de pré-salé, carrés ou encore côtelettes, l’agneau pascal (qui est un symbole dans les religions Juive et Chrétienne) est à l’honneur dans les nombreuses boucheries, mais également dans les supermarchés.

Pour l’occasion des fêtes de Pâques, ce sont, en effet, plus de 10 000 tonnes d’agneau en France ; soit trois fois plus qu’un mois que l’on qualifiera de normal, qui trouvent preneur au cours de la période.

Vendue entre 15 et 20 euros le kilo, cette viande appréciée fait partie des plus chères du marché et rivalise avec le veau.

Pourtant, depuis quelques années maintenant, les éleveurs Français connaissent de grandes difficultés et doivent faire face à une concurrence étrangère plus que féroce.

Vous pouvez voir l’émission sur Les secrets de l’agneau pascal sur France 5, à partir de 20 heures 40 ce dimanche 27 mars 2016.

En effet, sur les plus de 200 000 agneaux qui sont consommées année, pas moins de 60 % de morceaux proviennent de l’étranger ; cette viande est certes, moins chère, que la viande Française, mais son transport, son traitement et sa qualité peuvent en surprendre plus d’un.

Comment les producteurs Français tentent-ils de lutter ? Quelles sont les conséquences pour les consommateurs Français ; et surtout, comment un consommateur Français peut-il s’y retrouver dans les étalages ? Autant de questions qui trouveront réponse ce soir.