La Licence Tom Clancy’s accueille Tom Clancy’s The Division sur consoles et PC > Souvent décriée ces dernières années suite à des choix qui pouvaient laisser les joueurs perplexes, la société Française Ubisoft veut s’offrir une nouvelle image et cela passe avec Tom Clancy’s The Division.

Depuis sa présentation au grand public, Ubisoft a réussi à faire saliver un bon nombre de joueurs à travers le monde et pour cause, Tom Clancy’s The Division ramène Ubisoft là où la firme était certainement la meilleure, dans les jeux de tir tactiques à la troisième personne ; impossible de ne pas évoquer la série des Rainbow Six.

Si beaucoup sont encore en train d’attendre le nouvel opus de Ghost Recon (autre succès d’Ubisoft), d’autres se tournent déjà vers le succès quasi-certain de Tom Clancy’s The Division. Ici, l’éditeur a pris le partit d’utiliser tous les points forts de ses anciennes licences, tout en proposant un moteur graphique inédit et des situations en monde ouvert où la moindre erreur s’avère fatale.

Quelque temps avant sa sortie sur consoles (Xbox One, PS4) et PC au mois de mars 2016, Tom Clancy’s The Division a pu offrir des séances de découvertes lors de parties endiablées sur la bêta du titre. L’occasion était alors bonne de voir si les nombreuses promesses de l’éditeur étaient au rendez-vous.

Surprenant dans un premier temps, Tom Clancy’s The Division parvient à rassembler les avis positifs, et ce, malgré des graphismes bien en deçà des espérances une fois le jeu en main ; rien d’alarmant, au contraire, puisque le fun et l’envie de faire évoluer son personnage parviennent à faire oublier les quelques défauts toujours présents ; notamment ceux de jouabilité.

En effet, ce que l’on remarque directement, c’est que Tom Clancy’s The Division se démarque des autres TPS (jeux de tir à la troisième personne) en offrant la possibilité aux joueurs de personnaliser son équipement, qu’il soit défensif ou offensif. Ainsi, comme dans tout bon RPG qui se respecte, l’on peut trouver et améliorer des armes et des armures que l’on utilisera une fois le niveau minimum requis ; l’on pourra encore découvrir des armes classées selon différents codes couleurs, ramenant alors à une véritable chasse au meilleur équipement.

Véritablement prenant en mode solo, l’histoire permet au joueur de découvrir la suite des évènements qui ont lieu après l’apparition d’un virus lors du Black Friday ; l’objectif est clair, établir une base et réussir à reprendre une ville de New-York en proie au chaos depuis la mise en quarantaine.

Ici encore, le joueur pourra faire face à d’autres joueurs humains lorsqu’il rejoindra la dark zone et, même en équipe, il sera possible de trahir son propre groupe. Si l’intention pouvait être bonne de prime abord, le côté du jeu en équipe pourrait en prendre un coup, d’autant que le talent du joueur peut être mis de côté au détriment de la puissance de son équipement. De leurs côtés, les armes les plus rares et puissantes se trouvent dans cette zone de PVP.

Quoiqu’il en soit, Tom Clancy’s The Division propose un bon compromis et parvient amplement à remplir son rôle lors de soirées entre amis ; si les quelques défauts présents sont corrigés grâce à des mises à jour, il ne fait nul doute que l’on puisse disposer de l’un des épisodes Tom Clancy’s les plus réussis de l’histoire.