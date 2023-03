Regarder Koh-Lanta épisode 4 sur TF1 ce 21 mars

Regarder Koh-Lanta épisode 4 sur TF1 ce 4 mars > Pour Koh-Lanta, l’on poursuit les records d’audiences et cette nouvelle soirée en Thaïlande se veut très houleuse ; après un mois de diffusion, les premiers bouleversements sont de la partie.

Alors que les naufragés sont toujours en train de survivre dans la baie de Phang Nga, les premiers bouleversements s’annoncent.

Désormais, les premières alliances vont connaître un tournant irrécupérable, tandis que les premières amitiés seront bousculées ; désormais, les candidats de Koh-Lanta vont devoir réussir à s’adapter à des changements plus que radicaux.

Si certains seront agréablement surpris, d’autres en revanche seront consternés, mais les désillusions resteront tout de même de la partie. Alors que les défis s’accumulent et que les difficultés ne sont que croissantes entre le manque de nourriture, l’humidité et le confort plus que sommaire, tout pourrait être changé cette semaine.

Regarder Koh-Lanta épisode 4 sur TF1 ce 4 mars

Ce soir, l’épreuve de confort est essentielle. Pour la remporter, chaque équipe doit réussir à se hisser la première au sommet d’une plate-forme grâce à la corde qui s’y trouve.

Vous pouvez regarder Koh-Lanta épisode 4 dès 20 heures 55 sur TF1, ce vendredi 4 mars 2016.

Pour accéder à la corde et pouvoir la déployer, un membre de chaque équipe est désigné afin de se transformer en équilibriste en marchant sur des supports tenus par ses équipiers.

Plus tard, l’épreuve d’immunité se veut décisive et pour sortir victorieux de ce défi, il va falloir réussir à transporter une lourde malle aussi loin que possible dans un parcours d’obstacles. Situé en haut d’une tour, un objet permet de ralentir la progression des adversaires et peut s’avérer décisif.