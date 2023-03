Heavy Rain et Beyond Two Souls s’offrent une superbe remasterisation sur PS4 > Difficile d’être passé à côté de ces deux titres majeurs de l’histoire de la PS3 de Sony. Si vous ne possédiez pas une PS3 à l’époque et que vous avez craqué pour la PS4, rien ne vous empêchera désormais de vous plonger dans l’aventure.

Sortis respectivement en 2010 et en 2013, Heavy Rain et Beyond Two Souls ont réussi à marquer l’histoire des jeux-vidéo interactifs, notamment grâce à un scénario haletant et à des graphismes déjà très beau pour l’année de sortie.

En prenant le joueur pour un spectateur des faits contés à l’écran plutôt que de le plonger directement dans l’action, ces deux softs parvenaient toutefois à se hisser dans le classement des meilleures ventes à travers le globe et les éloges furent nombreuses envers le studio de développement. Avec des choix multiples et des fins différentes à découvrir en fonction des évènements que l’on aura créés, la rejouabilité n’est que renforcée.

Pareils dans la forme, Heavy Rain et Beyond Two Souls proposaient néanmoins un scénario radicalement opposé et chaque joueur parvenait à trouver sa préférence sur le papier ; dans tous les cas, l’expérience se devait d’être vécue au moins une fois.

Heavy Rain et Beyond Two Souls s’offrent une superbe remasterisation sur PS4

Concernant Beyond Two Souls, le titre a connu sa remasterisation vers la fin d’année 2015. Outre les efforts graphiques (1080p, effets visuels supplémentaires, jeu d’ombres de lumières étoffé,…), de nombreuses améliorations étaient de la partie.

Ainsi, le joueur ; qu’il découvre ou redécouvre le jeu-vidéo, pouvait profiter de multiples améliorations, comme l’utilisation du haut-parleur de la manette de la PS4, un récapitulatif des décisions prises lors de la fin d’un acte, la possibilité de jouer dans l’ordre chronologique (très demandé sur la version PS3), une difficulté accrue dans les phases de combat et la mise à disposition du DLC présent sur PS3.

Pour Heavy Rain, la remasterisation s’est réellement faite attendre par les joueurs ! Sorti en 2010 sur PS3, le titre mettait le joueur dans la peau de quatre protagonistes, désireux de découvrir la vérité sur un tueur en série. Ici aussi, les choix vont s’avérer décisifs pour la suite des évènements et pour le bon déroulement de l’histoire.

Si, pour un Beyond Two Souls sortit en fin de vie de la PS3, les graphismes n’ont presque pas évolué (outre une dynamisation de l’image), pour Heavy Rain, en revanche, l’on ressent et l’on perçoit distinctement les améliorations graphiques apportées au soft de Quantic Dream ; de quoi se replonger ou se plonger directement dans l’enquête visant à retrouver le tueur aux origamis.