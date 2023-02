The Voice sur Internet et sur TF1 à voir

The Voice saison 5 épisode 2 sur TF1 ce 6 février > Après une ouverture de saison 5 riche en émotions la semaine dernière, The Voice revient pour son épisode 2 ce soir, et nous livre de nouveaux talents.

Parfois, il ne suffit que de quelques secondes pour voir un fauteuil se retourner ; les candidats qui vivent cela prennent alors une énorme confiance et se lâchent de plus en plus, pour le plus grand bonheur des jurés.

Si certains parviennent à émouvoir dès les premières notes, d’autres en revanche doivent parfois attendre deux minutes pour espérer voir un fauteuil rouge se retourner, avec la fameuse phrase ; Je vous veux. Vous l’aurez compris, The Voice est de retour et parvient toujours à attirer des millions de téléspectateurs.

Pour cette saison 5 de The Voice, c’est Garou, Zazie, Florent Pagny et Mika qui tournent le dos aux candidats chanteurs qui se présentent sur la scène pour tenter de rallier les plus hautes marches de la compétition.

Dans son principe, le jeu reste inchangé puisque les coachs présents disposent toujours d’un bouton qui, une fois actionné, retournera le fauteuil en direction de la scène. Si un seul des quatre coachs se retourne, le candidat viendra grossir l’équipe du chanteur présent, qui peut accueillir jusqu’à seize personnes.

Vous pouvez regarder The Voice saison 5 épisode 2, dès 20 heures 55 sur TF1 ce samedi 6 février 2016.

Au contraire, si plusieurs fauteuils se retournent, c’est au candidat de choisir avec qui il veut poursuivre l’aventure et ces moments permettent parfois de vivre de véritables luttes entre les coachs, qui rivalisent d’ingéniosité pour plaire au candidat.

Lors du premier épisode de The Voice saison 5 la semaine dernière, quelques chanteurs sont sortis du lot comme Gabriella ou encore Sol. Alors que la première a rejoint l’équipe de Mika, le second se sera tourné vers Zazie.