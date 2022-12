Les derniers trésors de Rome sur France 5 à voir et revoir

Les derniers trésors de Rome sur France 5 ce 22 décembre > Direction la chaîne France 5 pour cette nouvelle soirée de découvertes. Dans ce documentaire, l’on pourrait bien découvrir de nombreux secrets qui entourent, aujourd’hui encore, Rome.

Dès l’entame du documentaire intitulé les derniers trésors de Rome, le téléspectateur est invité à rejoindre Sarah Parcak, une spécialiste de l’analyse d’imagerie satellite.

Cette dernière possède d’ailleurs de grandes ambitions et elle part, pour ce soir, dans un périple autour de la Méditerranée.

C’est en utilisant les technologies de pointe dont nous disposons actuellement, qu’elle espère pouvoir enfin répondre à une question qui taraudent les historiens de l’Empire romain ; comment les fils de la louve ont-ils réussi à tenir un empire de 6 millions de kilomètres carrés et 60 millions d’habitants, avec moins de 200 000 légionnaires ?

Au cours du documentaire, l’analyse d’images satellite et aériennes vont révéler des infrastructures romaines comme des forts, des canaux, des fermes et des entrepôts, qui sont cachées par l’actuel relief.

Il est possible de regarder le documentaire les derniers trésors de Rome ce mardi 22 décembre 2015 sur France 5, à partir de 20 heures 40.

Ces nombreuses découvertes en Afrique du Nord, en Roumanie et en Italie, viennent compléter les connaissances sur l’ensemble du complexe d’infrastructures, de présence militaire et d’organisation sur la répartition et la distribution de la nourriture, qui aura permis à l’Empire romain de perdurer si longtemps dans les livres d’histoire.