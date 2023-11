Attentats à Paris : Les chaînes TV se mobilisent tout au long de la journée > Il est difficile de ne pas être passé à côté des évènements qui ont eu lieu à Paris, ce vendredi 13 novembre 2015, une date qui restera à jamais gravée désormais.

Le soir du vendredi 13 novembre 2015 sera l’un des plus marquants de l’histoire actuelle de la France. C’est lors du match de football amical entre la France et l’Allemagne que les évènements ont débuté ; aux alentours de 21 heures 15, une explosion s’est fait entendre très proche du Stade de France, suivie d’une seconde, quelques minutes après.

La soirée sera alors destinée à être le témoin de nombreux évènements tragiques, finalement bien plus sombres qu’en janvier dernier, où c’est le siège de Charlie Hebdo qui aura souffert d’une attaque. Ce soir-là, d’autres lieux seront les cibles des attentats, des bars et des restaurants.

Outre ces lieux familiaux pour un vendredi soir, le Bataclan sera l’endroit choisi par les terroristes pour effectuer la plus grosse des attaques. Une certitude se dessine toutefois, les attaques ont été préparées et tous les lieux ont été attaqués en moins de trente minutes.

Attentats à Paris : Les chaînes TV se mobilisent tout au long de la journée

Le bilan de ces attaques coordonnées (les évidences font état de sept terroristes kamikazes) est très lourd puisque le pays aura perdu au moins 129 personnes, et plus de 300 étaient encore blessés hier soir, dont une centaine en urgence totale.

Samedi midi, c’est l’État islamique ; connu sous Daesh, qui a revendiqué ces attentats meurtriers à Paris, ce à quoi la France trouvera du soutien du monde entier ; les plus grandes villes se mettant aux couleurs du drapeau Français.

Bousculée, la France l’a été et les chaînes se mobilisent tout le week-end, et pour la semaine à venir. Du côté de TF1, Téléfoot se voit déprogrammé et l’émission Sept à Huit se verra évoluer en direct et consacrée aux attentats de Paris. Pour M6, c’est une émission spéciale de 66 minutes qui sera couplée à un allongement du 19.45, puis, à 22 heures 50, c’est un numéro d’Enquête Exclusive en direct que trouveront les spectateurs ; ce dernier sera d’ailleurs consacré aux Français qui ont choisi le Jihad.

Concernant les autres chaînes, dont France 2 et France 3, elles se mobilisent toutes pour relater les dernières informations et de nombreux journaux télévisés seront rallongés et se pencheront une nouvelle fois sur les faits et reviendront sur les différents discours des personnes politiques Françaises, comme le Président François Hollande et le Premier Ministre Manuel Valls. De quoi se rappeler aussi l’état d’urgence qui aura été déclenché vendredi soir et les trois jours de deuils nationaux.

J’aime ça : J’aime chargement…