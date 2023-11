Danse avec les stars nuit en direct sur TF1

Danse avec les stars nuit Disney en direct sur TF1 ce 28 novembre > Dans avec les stars poursuit son chemin et nous offre, déjà, son épisode 5 en direct sur TF1. La compétition s’intensifie, à mesure que le temps passe.

C’est la cinquième semaine de compétition, et force est de constater que la lutte pour la victoire se veut de plus en plus compliquée. Car oui, si les juges veulent désormais de la perfection, les couples pourront toutefois se déhancher sur les plus belles musiques de Disney.

En effet, les couples de danseurs encore présents dans la compétition vont se mesurer les uns les autres en dansant sur des mélodies qui parlent à tous, les classiques de Walt Disney.

De La petite sirène au Roi lion, en passant même par Mary Poppins, tous ces films évoquent des mélodies qui restent désormais gravées à jamais. Charge alors aux danseurs de faire revivre ces quelques notes et d’éblouir les téléspectateurs.

Outre les téléspectateurs, les candidats doivent également réussir à impressionner le jury composé de Marie-Claude Pietragalla, Chris Marques, Jean-Marc Généreux et Fauve Hautot.

Vous pouvez voir Danse avec les stars nuit Disney en direct sur TF1, à partir de 20 heures 55 ce samedi 28 novembre 2015.

Pour tenter de prendre des points supplémentaires, les candidats pourront aussi se déhancher sur le mythique relais samba, faisant son grand retour dans la compétition. Notons également qu’un seul couple ne sera pas éliminé ce soir, mais ce sont bien deux duos qui devront quitter l’aventure dès ce soir.

Alors, qui parviendra à prendre le meilleur sur ses adversaires, sortira la tête haute de cette nuit Disney et sera encore en lice pour tenter de décrocher le titre final ?

