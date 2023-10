Heart of Stone la première extension du succès The Witcher 3 > Depuis sa sortie en 2015, The Witcher 3 a réussi à faire parler de lui ; mieux encore lorsque l’on peut remarquer que ce dernier est devenu une référence pour les amateurs de jeux-vidéo d’aventure.

Lors de son annonce ; et surtout de sa sortie, The Witcher 3 devait chambouler les règles établies dans les jeux d’aventure lambda, comme des quêtes parfois trop molles et sans intérêt, même dans les plus fortes licences, comme The Elder Scrolls ou la série des Gothic.

Force est de constater que l’équipe en charge du projet ; CD Projekt Red, a finalement tenu toutes ses promesses. Dans les faits, il peut même être difficile de différencier une quête principale d’une quête secondaire, tant les détails, les personnages et l’immersion ont été travaillés par les développeurs.

Après The Witcher et The Witcher 2 ; qui se déroulaient dans des zones ouvertes, mais restreintes, The Witcher 3 saute le pas et devient, pour la première fois de son histoire, un jeu d’aventure en monde ouvert avec le souhait de proposer un univers vivant ou il peut se passer quelque chose à chaque instant.

Heart of Stone la première extension du succès The Witcher 3

Lors de sa sortie, les doutes n’étaient plus permis ; The Witcher 3 apparaissait alors une expérience unique à vivre, avec une durée de vie colossale ; surtout pour le joueur curieux de découvrir la carte et ses nombreux secrets ; le jeu de carte appelé Gwynt, offre même des sensations incroyables pour un simple mini-jeu et l’on se surprendra souvent à parcourir le monde à la recherche d’une carte qui nous manque, après avoir passé quelques minutes à regarder les différents paysages, époustouflants.

Également très à l’écoute de ses joueurs, les développeurs de The Witcher 3 ont alors proposé de très nombreuses corrections de bugs en tous genre, tout en offrant, durant quelques semaines après sa sortie, des DLC gratuits comprenant de nouvelles quêtes et objets d’équipements et le fameux New Game + ; à tel point que The witcher 3 touche désormais la perfection.

C’est aussi à ce moment-là, une fois tout corrigé, que CD Projekt Red sortait la première extension ; payante cette fois-ci, de The Witcher 3.

Nommée Heart of Stone (comprenez cœur de pierre), l’extension met en avant une histoire que l’on peut découvrir à tous moment, que l’on a terminé l’histoire du jeu principal, ou non. Avec plus de dix heures de gameplay possible pour boucler la première extension, les amateurs du genre sont ravis. Rappelons que Heart of Stone comporte un nouvel arc narratif, une romance unique, de nouveaux monstres, et un nouveau méchant charismatique ; de quoi faire sagement patienter jusqu’à la sortie prochaine de Blood and Wine, la seconde extension du monde de Geralt de Riv.

