L’EA Access le réel avantage des joueurs sur la Xbox One de Microsoft > Prévu à l’origine pour sortir sur les deux consoles que sont la PS4 et la Xbox One, le service d’Electronic Arts ne verra finalement le jour que sur la console de Microsoft, coup de génie ou pétard mouillé ?

Un an après les faits, nous sommes en 2015 et il est temps de faire un premier bilan sur ce service lancé en août 2014. Initialement donc, Electronic Arts approchait Microsoft et Sony en proposant l’idée et le service en lui-même.

Si Microsoft sentait alors un hypothétique bon filon, la firme de Sony, de son côté, refusa purement l’idée, stipulant clairement que cela ne serait pas bon pour ses nombreux joueurs. Mais qu’en est-il réellement ? Le programme EA Access permet aux joueurs de profiter des jeux EA quelques jours avant leurs sorties, pour une durée de dix heures. Durant ce laps de temps, libre au joueur de parcourir le jeu comme il le souhaite, ce dernier n’étant jamais limité à un seul niveau, puisque l’on s’attarde sur les versions définitives (seul Battlefield Hardline limitait son contenu au premier chapitre du jeu, le reste étant multijoueurs).

En proposant un abonnement mensuel ou annuel ; à des prix très attractifs, l’on aurait d’abord pu croire à une séance payante pour tester finalement qu’une grosse démo d’un jeu-vidéo, mais il n’en est rien. Avec les jeux complets et les rabais de 10 % sur tous les contenus de ces derniers jeux, l’offre EA Access frappe très fort et parvient à faire des envieux du côté de Sony, regrettant peut-être son choix ?

Au fil des années, EA Access parviendra naturellement à s’imposer auprès des joueurs évoluant sur la console Xbox One de Microsoft.

Pour mettre son service encore plus en avant, Electronic Arts se permet également d’offrir de bien belles surprises aux joueurs ayant succombé au service sur Xbox One. Comprenez par-là, que l’application EA Access possède un « coffre » ou des évènements attendus sont surveillés de près.

En effet, il n’est pas anodin pour Electronic Arts de rajouter des jeux-vidéo dans ce coffre, qui seront alors disponibles sans surcoût pour les joueurs. Si l’offre débutait tranquillement avec Battlefield 4, Fifa 14, Peggle 2 et Madden NFL 25, les mois qui suivirent permettaient d’étoffer ce contenu. Désormais, il est possible de télécharger la version complète de pas moins de 14 jeux en date d’octobre 2015, dont Fifa 15, Battlefield Hardline, Titanfall, Dragon Age : Inquisition, EA Sports UFC ou encore Need For Speed Rivals, pour 25 euros environ par an ; un système de location rapidement rentabilisé et dont les jeux-vidéo présents dans le coffre ne disparaissent pas.

Si l’on peut annuler son engagement à tous moment, l’on perdrait évidemment les jeux disponibles avec l’acquisition de l’EA Access, mais l’on ne voit pas encore pourquoi nous ferions une telle chose. Ce système de location à fait ses preuves dans le cinéma et la télévision, et Electronic Arts ne se contente pas d’offrir 10 % sur les prix à ses adhérents, bien au contraire. En seulement un an, Electronic Arts aura réussi à élever l’offre à un point culminant, tout en permettant à des joueurs de se procurer de nombreux titres pour étoffer leur bibliothèque, sans débourser le prix complet du jeu ; l’EA Access apparaît donc comme le réel avantage des joueurs sur la Xbox One de Microsoft, à n’en pas douter.

