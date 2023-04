Zone Interdite sur Vive le camping à voir en replay et sur M6

Zone Interdite sur Vive le camping ce 18 août sur M6 > Comme tous les mardis en cette période estivale, c’est l’émission Zone Interdite qui prend du galon et qui revient sur des sujets intéressants ; la folie du camping est au centre des attentions ce soir.

Dès le début de la soirée, Wendy Bouchard nous emmène à seulement 200 mètres de la plage de Saint-Cyprien, dans le Languedoc.

Ici, au camping Le soleil de la Méditerranée, c’est le confort quatre étoiles qui prime. Chaque été, le camping tenu par Serge et Maryse ; aussi connus que le loup blanc, depuis cinq ans fait le plein.

Entre les vacanciers voulant bronzer et se divertir et les saisonniers travaillant à plein régime, deux mondes se croisent. Faire cohabiter les différentes personnes est le défi numéro un de Serge et Maryse, et l’on remarque bien vite que les problèmes ne manquent pas.

Durant plusieurs semaines, les caméras de Zone Interdite ont suivi tous ces moments de vie qui ponctuent l’été au camping.

Zone Interdite sur Vive le camping est à voir ce mardi 18 août 2015, à partir de 20 heures 55 sur M6.

Dès le 4 juillet, la saison était lancée avec une vague d’arrivée massive ; comment Serge et Maryse ont-ils géré les incidents ? Les habitués ont-il retrouvé leur place fétiche ? Boris, le fils du couple, a-t-il su faire tourner le restaurant du camping ? Autant de questions qui trouveront une réponse ce soir.

Zone Interdite à aussi suivi des clients, dont un couple venu fêter leurs dix années de mariage ici, une habituée des hôtels de luxe qui vient au camping pour la première fois, et les grands favoris du concours de pétanque et d’aquagym.