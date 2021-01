La collection Grantour de Tudor

Avec sa collection Grantour, Tudor donne une nouvelle dimension à ses montres de luxe. En gardant les valeurs de fiabilité qui ont fait sa réputation depuis plus de 60 ans, Tudor a modernisé les lignes de ses modèles Grantour, résolument stylisés et sophistiqués. Dotés du même boîtier de 42 mm, les proportions des pièces ont été affinées pour marquer le caractère racé des montres.

Cela donne une réédition extrêmement moderne des deux montres phares de la collection Grantour – le modèle Date et le Chrono – et une création audacieuse: le Grantour Chrono Fly-Back.

Style et Performance

Toujours dédié à la passion de la performance et du sport automobile, le Chrono Fly-Back bénéficie d’un poussoir Fly-Back marqué de rouge qui mesure plusieurs intervalles de temps par la remise à zéro du chronographe en cours et par sa relance immédiate.

Comme toutes les montres de la ligne Grantour, le Chrono Fly-Back est équipé de poussoirs de sécurité bi-stables, de cornes de finition satinée, de nouveaux index biseautés et d’un réhaut portant la minuterie. Un gage de la technicité de la marque Tudor.

La montre Grantour Chrono Fly-Back est disponible en version acier et en version acier + or rose 18 carats, avec un choix de bracelet en acier satiné à trois mailles ou bracelet en cuir à grandes perforations ou micro-perforé. Les amateurs de design sportif marqueront leur style en choisissant la version acier et bracelet en cuir.

Caractéristiques de la montre Tudor Gran Tour Fly-Back

Boîtier acier, 42 mm, finition polie et satinée

Lunette acier ou or rose 18 ct fixe graduée, laquée noire

Mouvement chronographe mécanique à remontage automatique

Poussoirs de chronographe acier ou or rose 18 ct, bi-stables, verrouillables, avec marquages rouges et noirs

Réserve de marche d’environ 42 heures

Compteur totalisateur 60 minutes à 9 h

Petite seconde à 3 h

Date à 6 h

Glace saphir

Étanche à 150 m

Référence: 20550N et 20551N

