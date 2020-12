Lutter contre le réchauffement climatique avec ces 5 technologies révolutionnaires

Le réchauffement climatique n’est pas une illusion, loin de là même. Pour tenter de lutter face à ça, de nouvelles technologies sont mises en place.

Le carbone piégé

Ce qui réchauffe la planète, est le dioxyde de carbone. Et l’envie est claire, piéger ce dernier pour qu’il ne soit pas relâché dans l’atmosphère. Diverses technologies de captage existent et ont pour seul but, de séparer le dioxyde de carbone des autres gaz produits. La première utilisation de cette technologie a été faite en Suisse, en 2017.

Des capteurs d’environnement

Pour réussir à lutter contre le réchauffement climatique, il faut d’abord mesurer l’environnement. Et c’est à cela que servent les capteurs. Ce sont des capteurs qui avaient déjà permis de lutter contre la pollution atmosphérique locale dans les années 1980. La solution contre ça ? Construire des cheminées plus hautes. À terme, il ne fait nul doute que les capteurs puissent grandement aider l’humanité.

Une viande qui ne l’est pas

Produire de la viande à grande échelle est très mauvais pour la planète. Car oui, il faut produire de la viande bovine pour en manger, et cela demande pas moins de 164 mètres carrés de pâturages. Pour seulement 100 grammes de viande. La déforestation est donc une conséquence directe de cette consommation. Sans compter que le bétail participe à 14,5 % de l’émission de gaz à effet de serre. Dès lors, plusieurs entreprises affichent fièrement des solutions pour manger de la viande, sans viande. Et c’est très bon.

Du plastique végétal

Quoi de mieux que du plastique végétal, pour remplacer le plastique que l’on connaît tous ? Ces derniers sont biodégradables et de nombreux plastiques d’origine végétale sont fabriqués en Indonésie, depuis 2014 maintenant. Et le manioc est l’ingrédient principal.

Du verre solaire

Le verre solaire amène une promesse de taille. Celle de permettre à un gratte-ciel de fournir de l’énergie. Cependant, l’efficacité fait débat puisqu’il faut sacrifier la transparence, pour permettre la conversion de la lumière en électricité. Du verre solaire avec 15 % d’efficacité est à l’étude au Michigan. Ce dernier laisserait passer 50 % de la lumière.

