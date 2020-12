Comment s’organiser pour réussir en télétravail ?

Le télétravail se démocratise de plus en plus dans l’hexagone. Mais cela demande une certaine organisation pour ne pas passer à côté – retour donc, sur comment bien s’organiser pour réussir.

Travailler chez soi

Les causes sont nombreuses pour, éventuellement, ne pas pouvoir se rendre à son travail. Entre la grève des transports, la neige ou encore l’impossibilité de faire garder les enfants, pour ne citer que ça. Dès lors, beaucoup se tourner vers le télétravail, voire même vers une reconversion professionnelle, et vers un métier qui permet de travailler chez soi. Cela permet notamment une plus grande liberté, tout en permettant d’endosser plusieurs casquettes.

Bien s’organiser pour réussir

Effectuer du télétravail n’est pourtant si facile que ça en à l’air. Et une organisation est demandée pour rester concentré notamment. Attention au téléphone portable, qui reste une grande distraction par exemple. Dans le cas d’un appel professionnel, il convient de ne pas rester sur place. Se promener et marcher est un excellent moyen de ne pas être distrait. À noter aussi qu’il faut délimiter son espace de télétravail. Surtout, ne pas travailler dans la chambre. L’endroit doit rester un lieu de repos. Et rien d’autre.

Attention aux habits et au rythme

Devenir auto entrepreneur est également un moyen d’accéder au télétravail. Mais là aussi, il faut conserver un dress code. Comme s’il est question d’un travail au bureau des plus classiques. Pas de pyjama, mais une chemise pour les hommes par exemple. Tout en se permettant un confort dans les habits choisis. Enfin, reste à trouver le rythme de travail. Si la flexibilité est un des plus grands avantages du télétravail, il faut travailler quand l’envie est là. Soit le matin, ou plus tard dans la journée. Et ce, en fonction des aptitudes cérébrales.

