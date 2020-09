Google, nouvelle impasse du web : vers la fin du SEO ?

Pas moins de 50,3 % des requêtes lancées sur le moteur de recherche Google n’amènent aucun clic pour les éditeurs de site. L’étude a été réalisée par Rand Fishkin, spécialiste américain du SEO.

Une nouvelle tendance pour les SERP

L’analyse du créateur du moteur de recherche SparkToro, Rand Fishkin, est claire. Ce sont donc 50,3 % des requêtes Google qui n’ont pas offerts de clic. Ces données prennent en compte le mois de juin 2019, aux États-Unis. Si le deuxième trimestre est un peu mieux (avec 49,8 %), il est à noter que 6 % des clics amenaient vers des domaines de Google. Aussi bien Maps, que YouTube par exemple. Dernier point important, cette tendance des requêtes sans clic est en constante augmentation depuis 2016.

Le monopole intriguant de Google

Outre ces faites notables, la réaction de Google ne permet pas réellement de se faire une idée. En juillet 2019, le Chambre des représentants s’est tourné vers le représentant de l’entreprise, Adam Cohen. Pour que ce dernier puisse expliquer ce pourcentage. Les réponses étaient considérées comme insuffisantes et le président du comité interrogera à nouveau Google. Mais plus facilement, avec une case à cocher. Oui ou Non.

Google, ennemi des créateurs de contenu ?

Ces retours permanents embarrassent ce géant des moteurs de recherche. D’autant que ce dernier n’hésite pas à concurrencer de nombreuses industries (comme le tourisme ou la recherche d’emploi par exemple). À noter que Google a déjà eu trois amendes en Europe, en seulement trois ans.

Partager : Twitter

Facebook