BeoutQ : tout savoir sur ce système de piratage

Le service BeoutQ se présente comme le système de piratage le plus performant à ce jour – aussi bien par satellite que par IPTV streaming. Tout en possédant un serveur en France. Le point sur cette révolution.

BeoutQ

BeoutQ s’affiche comme le plus gros système de piratage du monde. Et diffuse, depuis quelques années maintenant, toutes les chaînes du bouquet BeIn Sports dans les pays Arabes. Il est alors possible de regarder Bein Sport avec seulement sept secondes de décalage, et avec le logo BeoutQ à la place du logo BeIn Sport. Et ce n’est pas tout, puisque l’on retrouve des commentaires audio remplacés et des pages de publicité modifiées afin d’amortir les coûts du piratage. Ces derniers sont d’ailleurs estimés à plusieurs millions de dollars. Chaque année.

Un lancement programmé

Rien n’est fait au hasard avec BeoutQ. Surtout que le lancement de ce piratage s’est fait quelques mois après la fin des relations diplomatiques et économiques entre le Qatar et l’Arabie Saoudite. BeoutQ peut également être traduit par Qatar dégage, ce qui souligne bien les relations tendues. Pour le groupe Qatari, cela veut également dire un manque à gagner énorme. Et estimé à un milliard de dollars tous les six mois.

Une offre de piratage complète

Depuis 2017, BeoutQ se permet d’afficher une offre incroyablement complète et sophistiquée pour du piratage. Même les mesures prises par BeIn Sports ne servent à rien, et le logo bougeant en temps réel a été contré par BeoutQ dans la foulée. À noter qu’en plus d’une offre satellite, BeoutQ s’est tourné vers l’IPTV. Et rend donc, des milliers de chaînes accessibles, aussi bien en direct qu’en replay. Pour seulement quelques dizaines d’euros tous les mois. À noter qu’il est également possible de choisir un VPN pour y accéder.

