Combien vaut votre bien immobilier ? Les astuces pour une bonne estimation par Internet

Pour tous les vendeurs d’un bien immobilier, le marché actuel doit être passé au crible. Et il faut dire que le marché est, pour le moment, bien favorable pour les vendeurs.

Tester le marché

Première façon d’estimer au mieux son bien sur Internet, utiliser les moteurs d’estimations de biens en ligne. Beaucoup de choix sont alors possible ; Meilleursagents, Bien’ici ou encore SeLoger. Autre fait important pour bien estimer son bien sur le marché immobilier, utiliser les données déclarées aux impôts des ventes des dernières années. Car oui, le gouvernement a rendu tout cela public. Avec cette possibilité, il est donc possible de savoir à combien s’est vendu un bien dans la même rue, ville, ou quartier.

Les points à prendre en compte

Bien sûr, cela ne suffit pas toujours. Et c’est sans compter que tous les appartements n’ont pas les mêmes caractéristiques. Un appartement vendu dans la même rue peut avoir une luminosité différente. Ou d’autres atouts exceptionnels. Attention donc à bien prendre en compte ces divers atouts. Sans oublier qu’il convient, pour un bon investissement immobilier, de garder à l’esprit la fameuse loi de l’offre et de la demande. Un bien en île-de-France aura obligatoirement plus de demandes, qu’un bien situé en campagne. Ou dans une autre grande ville de France.

Quelques conseils

Selon Olivier Le Gallo, directeur Marketing du Groupe SeLoger & Logic-Immo, « La vente d’un bien immobilier n’est pas un objet comme un autre car il englobe une valeur affective. Il est important de prendre une certaine distance avec cette vente et faire confiance aux professionnels. La valeur que vous imaginez du bien dans lequel vous avez vu votre famille grandir ne sera pas la même que vous donnera d’abord un moteur d’estimation et ensuite un professionnel de l’immobilier »

