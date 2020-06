Un disque dur externe de 4To à moins de 100 euros

Avec pas moins de 4To de stockage, le disque dur Western Digital My Passport se veut une référence dans le domaine. Et à un prix totalement imbattable.

Du stockage pour les jeux

Que ce soit pour les jeux-vidéos téléchargés sur les consoles de salon actuelles (PlayStation, Xbox notamment) ou pour des données sur PC, il faut un disque dur parfois de compétition. Car oui, tout prend de la place, beaucoup de place même. Dès lors, envisager un disque dur externe de 4To est une très bonne idée. Surtout lorsque ce dernier est affiché à moins de 100 euros. Grâce à un bon plan sur Amazon.

Efficace et très design

Bien souvent, les disques durs externes se veulent sobre. Parfois même trop terne. Voilà l’avantage de ce disque dur externe Western Digital à acheter sur Amazon. En plus d’être compact et léger avec ses moins de 250 grammes, le disque dur externe de 4To affiche un design très coloré. Bien loin donc, des concurrents. Avec son design coloré, le disque dur externe de Western Digital parvient à marquer les esprits. Et c’est un excellent point.

Tarif et débits

En plus d’afficher une capacité de stockage permettant d’installer et de garder environ 80 jeux (à 50 Go de moyenne par jeu), son débit affiche une centaine de Mo/s en lecture. Ce qui reste loin des 5Gs/s en débit théorique, mais amplement suffisant sur consoles par exemple. À noter qu’il est possible d’acheter ce disque dur externe de 4To à moins de 100 euros. Pour 99 euros exactement sur Amazon.

