Capter la 4G dans le métro : les meilleures lignes

Choisir un forfait performant est souvent la priorité des consommateurs ; et ceux qui passent beaucoup de temps dans le métro aiment bien savoir quelles sont les meilleures lignes pour capter la 4G. Retour sur le classement établi par Zone5G.

Le métro Parisien

C’est grâce aux différentes cartes de l’ARCEP, que le site Zone5G a livré un classement des lignes de métro parisiennes, où la 4G est la mieux captée. Chaque ligne possède d’ailleurs une note établie sur 10. De quoi envisager au mieux les diverses offres de forfait mobile. Dès lors, à Paris, c’est la ligne 1 qui obtient la meilleure note, avec 7,83 sur 10. Juste derrière, la ligne 2 avec 6,13 sur 10. Pour rappel, la ligne 2 relie porte Dauphine à la place de la Nation. Enfin, l’on pourra encore citer la troisième meilleure ligne, la numéro 6. Celle-ci obtient une note de 6,12 sur 10.

La couverture dans le pays

En fonction de son opérateur, certaines lignes sont clairement meilleures que d’autres. Par exemple, il faut savoir que pour obtenir la meilleure couverture 4G sur la ligne 9 du métro à Paris, il faut se tourner vers Bouygues Telecom. À Lyon, c’est Orange qui arrive en tête de la meilleure couverture, notamment sur la ligne D. À noter qu’Orange propose la meilleure couverture à Paris et à Marseille. Pour Lyon, justement, c’est SFR qui se hisse en tête. De quoi envisager le forfait Red by SFR.

Les propos de Benjamin Gervais

Le directeur du groupe Zone5G et ZoneADSL a expliqué avoir eu l’idée pendant un voyage à New-York. Après avoir vu « qu’un organisme avait établi le même genre de classement« . Avant de rajouter qu' »Avec les données publiques de l’ARCEP, on a pu créer la même chose. On a travaillé dessus pendant quatre mois, dev, graphistes, etc. avant d’arriver à ce résultat. »

