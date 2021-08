Les Français utilisent souvent Google, mais quels sont les produits les plus recherchés ? Est-ce le café, le pain, les fruits, le chocolat ? Éléments de réponse plus bas.

Analyse de la base de données

Pour découvrir les produits les plus recherchés sur Google France, Semrush ; qui est très connu dans le marketing digital, a analysé sa base de données sur une année. Fait notable, les Français aiment la nourriture. C’est du moins ce qui ressort de cette analyse.

Bien sûr, les Français consultent toujours les divers sites de marques. Mais cela n’empêche pas ces derniers d’utiliser principalement Google France pour effectuer leurs recherches du quotidien.

Les produits du Top 10

Avant de se pencher sur les produits les plus recherchés et qui arrivent dans les trois premières positions, il sera bon de noter que les fruits et la bière arrivent dixième et neuvième, avec le même nombre de recherches par mois. À savoir 38 600. Suit ensuite le tofu, les lentilles et le quinoa, avec, respectivement, 40 400, 46 500 et 50 000 recherches.

Les pommes de terre se classent à la cinquième position avec 52 400 recherches, juste derrière la mayonnaise et ses 68 000 recherches.

Le Top de la recherche Google France

En troisième position, les livres. Cela paraît étonnant, surtout avec tous les écrans qui s’incrustent au quotidien. Pourtant, ce sont bien les livres qui se démarquent, avec pas moins de 71 625 recherches mensuelles. En deuxième position, le chocolat. Ici, en revanche, ce n’est pas vraiment une surprise. 76 600 recherches tous les mois. Enfin, c’est le café qui attire toutes les attentions des Français. Chaque mois, il est question de 90 500 recherches !

