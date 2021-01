Les objets connectés indispensables pour partir en vacances

En famille, entre amis ou tout simplement en solo, il existe des objets connectés qui sont des indispensables des vacances ! Et les utilisations sont diverses et variées !

5. La caméra 360°

Grâce à Huawei, l’on trouve sur le marché une caméra qui filme à 360°. Le plus à ne pas négliger, cette caméra est très petite et se branche simplement sur le smartphone. De quoi faire quelques directs sur les réseaux sociaux.

4. La valise connectée

Kabuto présente sa fameuse Xtend. Une valise connectée qui permet de recharger l’intégralité des objets que l’on possède, grâce aux ports USB. De plus, il est noter que la valise possède un système d’ouverture par empreinte digitale. Et un ajustement de la taille par système d’extension. Quelqu’un connaît un meilleur produit pour partir en vacances ?

3. La mini imprimante

Canon délivre une mini imprimante connectée au smartphone via Bluetooth. Grâce à cette dernière, il est très facile d’imprimer les plus belles photos pour débuter un journal de souvenirs de vacances.

2. Le mini drone caméra

Que les amateurs se préparent, voici le mini drone caméra. Ce dernier est capable de voler jusqu’à 20 mètres de hauteur, et ne pèse que 80 grammes. De plus, le mini drone se pilote avec le smartphone. Les photos et vidéos seront donc originales !

1. Le Hub USB

Sur cette multiprise USB, il est possible d’y ficher jusqu’à quatre objets. Dans les faits, il est alors très facile de connecter son ordinateur. Et de recharger son smartphone en même temps. Le tout, branché sur une batterie externe. Un must-have à acheter sur Amazon.

