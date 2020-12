Amazon Dash Replenishment en France : le service est disponible

Amazon innove encore sur le marché français. Après trois ans de commercialisation des Amazon Dash Buttons, c’est au tour du service de commandes automatiques d’arriver en France. Il est temps de découvrir Amazon Dash Replenishment. Voici comment les consommateurs vont pouvoir profiter du service et ne plus jamais manquer de leurs produits du quotidien.

Comment fonctionne Amazon Dash Replenishment en France ?

Amazon Dash Replenishment permet à vos appareils connectés de commander automatiquement les produits du quotidien sur Amazon. Les appareils connectés qui intègrent Dash Replenishment mesurent la quantité de produit utilisé en temps réel par les appareils compatibles (high tech, imprimantes, brosses à dent, électro-ménager…).

Quand les réserves sont presque épuisées, l’appareil connecté commande automatiquement un réapprovisionnement sur le site Amazon.fr.

Les produits sont livrés chez le client, juste à temps pour ne pas être à court. Amazon Dash Replenishment est donc capable d’anticiper la date où le produit à commander va manquer.

Comment utiliser Amazon Dash Replenishment ?

Une option permet de s’inscrire à Amazon Dash Replenishment au moment de l’installation d’un appareil compatible. Cette option figure également dans le menu des paramètres. Donc il suffit de se connecter à son compte Amazon et de sélectionner les produits à commander automatiquement.

Tout d’abord, il faut connecte l’appareil au réseau wifi en suivant les instructions du fabricant. Amazon envoit ensuite un e-mail contenant des instructions qui permetent de finir l’installation. De A à Z, Amazon prend tout en main !

Les marques compatibles avec Amazon Dash Replenishment en France sont Epson, Philips, Siemens, Bosch, Haier… Il faut noter que Amazon Dash Replenishment est tout à fait compatible avec le service Amazon Business qui permet aux professionnels et entreprises de gérer facilement leurs achats sur le site de vente en ligne.

Quels problèmes faut-il anticiper avec l’utilisation d’Amazon Dash Replenishment en France ?

Il peut y avoir un problème d’augmentation de prix. Chaque confirmation de commande via Amazon Dash Replenishment prévoit donc le prix (et les informations de livraison). Si le prix du produit a augmenté et que le client souhaite modifier ou annuler sa commande, c’est possible de le faire à tout moment avant que la commande ne soit marquée comme « Envoi imminent ».

Autre problème à anticiper : une rupture de stock au moment de la commande Amazon Dash Replenishment. Dans ce cas, le client reçoit un e-mail signalant que le produit n’est plus en stock. Amazon tente de replacer la commande pendant les 72 heures suivantes. Le client est averti si oui ou non la commande a pu être passée finalement.

Enfin, les clients d’Amazon Dash Replenishment voudront aussi s’assurer de la possibilité d’annuler des commandes. Cela est possible à tout moment, tant que la commande n’est pas marquée comme « Envoi imminent ». De la même façon, il est possible de désactiver le service Amazon Dash Replenishment dans son ensemble depuis l’application mobile ou le site web.



Cliquez ici pour découvrir Amazon Dash Replenishment. Le service est d’ores et déjà accessible à tous les clients français d’Amazon.

