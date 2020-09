Les meilleures offres de forfaits 4G Free RED by SFR B&You Sosh sans engagement

Choisir un forfait de téléphonie 4G peut s’avérer parfois compliqué – et beaucoup de points sont souvent à prendre en considération. Mais il existe des forfaits immanquables, et bien souvent sans engagement. Bien mieux qu’il y a plusieurs années donc.

Profitons-en pour faire un petit bilan. Et un retour sur les meilleures offres de forfaits 4G Free, RED by SFR, B&You et Sosh sans engagement. Et le tout, à moins de dix euros par mois !

Premier forfait évoqué ici, le forfait RED by SFR à 10 € tout rond par mois. Il est ici question de 40 Go de données et d’appels illimités vers toute la France et les DOM. À noter du côté des SMS et MMS. Ils sont illimités sur le territoire. Ce même forfait conserve son prix après la première année ; ce qui n’est pas le cas de Free par exemple. Choisir un forfait mobile passe également par les sorties de territoire. Et ce forfait RED by SFR propose 4 Go de données en Europe. Avec SMS, MMS et appels illimités.

Free 50 Go

Une fois n’est pas coutume avec Free, le fournisseur propose le prix le plus bas de ces meilleures offres de forfaits 4G. 8.99 € par mois. Comme chez SFR, les SMS, MMS et appels sont illimités en France. Mais cela l’est également en Europe. À noter que les données sont plus élevées dans ce forfait Free. 50 Go de données mensuelles. De quoi sélectionner sans mal cette option dans les offres de forfait mobile.

B&You et Sosh

Sur le papier, le forfait B&You est le même que le forfait proposé par SFR. La différence provient cependant du prix. En effet, le forfait B&You est un centime moins cher. Soit 9.99 € par mois.

À souligner encore l’offre de Sosh, qui est quasi-identique à celle proposée par Free. 50 Go et SMS, MMS et appels illimités pour 9.99 € mensuels. Après un, le tarif passe cependant à 24.99 € par mois. Point important, les appels de la France vers les portables et fixes des USA et Canada sont illimités !

