Amazon Kindle Paperwhite : avantages, prix et avis clients

Cela fait maintenant plusieurs années qu’Amazon a proposé son Kindle. Et force est de constater que le succès est toujours au rendez-vous. Et que les nouvelles versions ne cessent de s’imposer comme les références à avoir.

Avec cette liseuse Kindle Paperwhite à découvrir sur Amazon, la marque démontre une nouvelle fois sa maîtrise du sujet. Les avantages sont nombreux, et son prix possède un excellent rapport avec la qualité du produit.

Un Amazon Kindle Paperwhite optimisé

Sur un plan esthétique, il n’y aura pas vraiment de différence visible. Seule une taille plus fine est à souligner, de même qu’un poids allégé. Le toucher reste, quant à lui, une véritable référence dans le domaine. L’on pourra également mettre en avant que l’Amazon Kindle Paperwhite parvient à se ranger parfaitement dans la poche. Et que ce modèle fatigue moins les yeux lors de lecture intensive, pendant des heures.

À noter également que cette nouvelle version du Kindle Paperwhite est entièrement étanche. Un point qui manquait à la version d’Amazon. Cette liseuse embarque donc une certification IPX8, permettant l’étanchéité du produit en eau douce pendant 30 minutes. Et jusqu’à 1,30 mètre de profondeur maximum.

Un écran toujours plus parfait

Acheter sur Amazon ce Kindle Paperwhite, permettra de découvrir un écran optimisé. Notamment avec l’ajout d’une LED. Cette dernière répartit toujours mieux l’éclairage – et permet donc une lecture toujours optimisée.

Il sera également possible de mettre en avant la blancheur des pages. Un fait qui est clairement à mettre au compteur d’Amazon. Si les concurrents peinent à offrir des pages d’une incroyable blancheur, Amazon réitère l’opération. Rien à signaler sur ce point, tant la perfection est à l’ordre du jour.

D’excellentes performances pour le prix

Un point sur lequel il ne sera pas possible de discuter. La fluidité des liseuses Amazon. Et pour cette nouvelle sortie, la fluidité est toujours à l’ordre du jour. Le Kindle Paperwhite propose une très bonne réactivité, peu importe les situations.

L’absence de latence est également un point important à souligner. Le changement de pages se fait à la volée et ne cesse d’impressionner. Cela est d’autant plus gratifiant, que la concurrence n’a pas encore réglé ce problème.

À noter que l’Amazon Kindle Paperwhite est proposé en deux versions. Une version 8Go et une à 32 Go. La version 8Go est amplement suffisante. Surtout qu’un livre numérique ne pèse, en réalité, pas grand chose. Et la différence est de 30 € entre les deux modèles. De quoi craquer et profiter de ce bon plan Amazon !

