Comment ouvrir un compte Amazon Business simplement ?

Lancée il y a quelques mois, l’offre Amazon Business est destinée aux entreprises.

Grâce à cela, les prix sont affichés hors TVA, et les bénéfices ; comme la livraison gratuite, sont les mêmes que sur le site classique. Retour donc, sur comment ouvrir un compte Amazon Business.

La première étape

Avant tout, il conviendra, bien entendu, de renseigner l’e-mail qui sera attaché au compte. À noter qu’il est tout à fait possible d’utiliser l’adresse mail utilisé pour le compte personnel. Ensuite, il faudra remplir le nom complet et le mot de passe souhaité pour se connecter sur Amazon Business.

Les informations de l’entreprise

Vient ensuite une page destinée aux renseignements concernant l’entreprise. Amazon Business demande donc le nom commercial, puis le téléphone et l’adresse. Sans oublier le très important numéro de TVA. À noter que la vérification et la validation du compte professionnel se faire généralement sous trois jours ouvrés. Notamment car les données envoyées sont plus délicates qu’un compte personnel. Enfin, autre point important à mettre en avant, Amazon Business ne demande pas de compte payant pour fonctionner. La création du compte est gratuite.

Une réduction offerte par Amazon Business

Pour récompenser les nouveaux clients, il est bon de souligner qu’un code de 50 % de remise sur le premier achat ; et dans la limite de 50 euros, est offert. Ce même code est transmis dans le délai des trois jours ouvrés nécessaires à la validation du compte. Pour l’utiliser, il suffit de le noter dans le champ prévu, lors du passage de la commande.

Pour profiter de cet avantage en plus, il suffit d’ouvrir un compte gratuit Amazon Business ici.

