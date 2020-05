La 5G, enfin disponible pour le grand-public

Moment historique, la 5G a fait sa première apparition en Corée du Sud.

C’est donc la Corée du Sud qui deviendra, depuis début avril 2019, le premier pays à avoir commercialisé la 5G. Et cette 5G promet beaucoup pour les futurs utilisateurs.

Un Internet ultra-rapide

Les smartphones pourront désormais se délecter de l’Internet 5G, à savoir un Internet ultra-rapide ! Lee Jiyoung, représentante de KT expliquait d’ailleurs que « Vous pouvez ici comparer la vitesse de téléchargement d’une vidéo YouTube : avec la 5G, ça va beaucoup plus vite ! Et ça, c’est un futur service vidéo holographique. Vous vous tenez ici, et votre hologramme apparaît là-bas ».

Applications et réalité virtuelle

Avec la 5G, SK Telecom met plutôt les applications de jeux et de rencontres en réalité virtuelle en avant. La porte-parole de SK Telecom, Irene Kim, soulignait notamment que « Nous offrons un service de réalité virtuelle « sociale ». Il permet à nos clients de créer une pièce virtuelle où ils peuvent retrouver virtuellement leurs amis, pour voir ensemble des films ou des matchs de baseball tout en restant chez eux. Pour que cela fonctionne, c’est important que le réseau soit très rapide ». Pour rappel, la 5G se devra de tout connecter, à tout instants.

États-Unis contre Chine

Si la Corée du Sud est devenue le premier pays à sortir la 5G de l’ombre, le déploiement de la 5G aux États-Unis est plus discutable. En effet, le pays tente de convaincre le monde de ne pas donner le déploiement de la 5G à Huawei. Puisque Huawei serait, selon les USA, un espion de Pékin. Pour rappel, la puissance de la 5G est telle, que son débit est vingt fois supérieur à la 4G habituelle. Un film entier pourrait donc être téléchargé, en moins d’une seconde.

