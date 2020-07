Excel : comment prendre en photo un tableau pour le convertir en feuille de calcul

Désormais, il est possible de transformer une photo en une parfaite feuille de calcul.

Microsoft a lancé une nouvelle fonction disponible sur tous les smartphones Android, la fonction Insérer des données à partir d’une image. Cette même fonction suivra sous peu pour tous les utilisateurs iOS.

La fonction Insérer des données à partir de l’image

Microsoft a enfin rendu cette fonction publique. Cette dernière permet donc aux utilisateurs (Android uniquement au moment où ces lignes sont écrites), de prendre des photos de divers tableaux comprenant des données, pour convertir le tout, et automatiquement, en feuille de calcul sur Excel. Cette fonctionnalité était d’ailleurs annoncée par Microsoft, depuis sa dernière conférence Ignite.

Sur Android dans un premier temps

Cette nouvelle fonctionnalité débarque sur tous les smartphones Android. Et se veut très simple d’utilisation. En effet, il suffit de prendre une photo d’un tableau quelconque, pour voir l’application s’occuper du reste. Cette dernière convertira le tableau en feuille de calcul se voulant entièrement modifiable. Cela est notamment possible grâce à la fonctionnalité de reconnaissance d’image.

D’autres ajouts pour Excel

Parmi les autres ajouts pour Excel, il est possible de souligner les nouveaux types de données, comme la géographie et les stocks. Du côté de la géographie, les données prennent en compte aussi bien les pays, que les états, les codes postaux et les villes. Microsoft est d’ailleurs désireux d’augmenter le nombre de données intelligentes dans Excel.

