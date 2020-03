Toujours plus de fraude à la carte bancaire sur Internet

Dans les faits, Internet n’aura jamais connu une telle démocratisation de la fraude à la carte bancaire.

C’est en rendant sur le Dark Web, qu’il est toujours plus simple d’obtenir divers numéros de cartes bancaire volées pour les utiliser en ligne. Cependant, la police n’a clairement pas dit son dernier mot.

Des fraudes par un public large

La fraude à la carte bancaire n’est plus limitée aux plus grands des délinquants. En effet, des personnes ordinaires n’hésitent désormais plus à frauder, notamment pour mettre du beurre dans les épinards à la fin du mois. Le colonel à la Gendarmerie nationale, Cyril Piat, soulignait d’ailleurs que « Cette démocratisation de la fraude à la carte bancaire en ligne se voit dans les statistiques. Le nombre de tentatives de fraude à partir de cartes bancaires françaises est passé de 2 millions en 2016 à 3,4 millions en 2017 ». Avant de rajouter qu’« Il y a un domaine de l’e-commerce qui connaît beaucoup d’usages frauduleux, ce sont les jeux vidéo. Les achats d’armures magiques et d’autres biens immatériels sont souvent fait avec des numéros de carte bancaire détournés »

Piratage direct et guides de fraude

Malgré la norme PCI DSS, certaines bases de données ne sont pas assez sécurisées par les marchands. Diverses techniques sont alors possibles pour obtenir toutes ces données, au moment où l’utilisateur rempli les champs prévus. Pire encore, une personne interne à l’entreprise peut dérober et revendre les données de la carte bancaire. Autre fait à souligner, la présence de nombreux guides pour utiliser une carte bancaire volée, sans se faire attraper. Tout cela est à retrouver directement sur le Dark Web.



Pour lutter contre les fraudes, il sera possible de souligner la mise en ligne, en juin 2018, de la plateforme [email protected]. En un peu plus d’une année, [email protected] a obtenu 77 748 signalements, de plus de 300 000 usages frauduleux de carte bancaire. Cela aura notamment permis de découvrir des réseaux de fraudeurs, ou les très gros fraudeurs. [email protected] aura même réussi à mettre en lumière une opération de blanchiment d’argent. Pour rappel, une fraude peut être remboursée si cette dernière est rapidement déclarée à la banque, en faisant opposition.

